A la recherche de la cigale d'or : dans quel quartier de Marseille se cache-t-elle ce dimanche 30 mai ?

Règle du jeu : tous les samedis et dimanches de 11h à 12h, partez "A la recherche de la cigale d'or". Une cigale (fictive) est cachée dans une commune de la région. Les auditeurs appellent le 04 42 38 08 08 et font leurs propositions en direct jusqu'à retrouver notre cigale d'or !

Gagnez votre cigale d'or Louis Sicard !

France Bleu Provence s'associe à Louis Sicard pour vous offrir votre cigale d'or ! Imaginez-la accrochée au mur ou au volet, ou posée sur votre commode à côté du poste de radio : la cigale d'or tant désirée ! Et c'est désormais la cigale d'or des Faïences de Louis Sicard à Aubagne que France Bleu Provence vous offre. Une cigale grand format : 22 centimètres, sublimée dans son écrin de bois.

L'énigme "quartier de Marseille" du dimanche 30 mai

Identifiez ce quartier de Marseille parmi les 111 que compte la ville (cette carte des 111 quartiers de Marseille peut vous aider) :

Ma filleule, qui ne tire pas la couverture à elle, débute son apprentissage chez le grand duc dans deux jours. Et alors qu'elle devait peindre sept étoiles, une huitième pousse sous son casque. Quelle tête de linotte ! Sa sulfureuse mascotte sud-africaine en forme d’œuf se met à l'abri et descend sous terre avant de voir sa mosaïque détruite.

Réponse : Les Chartreux.

Quartier du 4è arrondissement de Marseille, limitrophe de St-Just (13è), Montolivet (12è), La Blancarde, Cinq-Avenues et Chutes-Lavies (4è).

Ma filleule : Le 5 novembre 1918, la Ville de Marseille prend la décision d'adopter la Ville d'Arras durement touchée durant la Première Guerre Mondiale, devenant sa Marraine, et lui verse 900 000 francs au titre de dommages de guerre. Le Boulevard d'Arras se trouve dans le quartier des Chartreux.

Qui ne tire pas / Pousse : pour la poussée d'Archimède, et la rue d'Archimède.

La couverture : la rivière Le Jarret a été couverte dans les années 50 par la municipalité de Gaston Defferre, et l'extrémité Nord de la "Rocade du Jarret" coupe en deux le quartier des Chartreux.

Débute son apprentissage : au 56 avenue des Chartreux se trouve une plaque sur laquelle est inscrite "Dans cette école où son père instituteur a exercé de 1900 à 1908, Marcel Pagnol de l'Académie Française fit ses premières études", il s'agit du Collège des Chartreux.

Le grand duc : le logo du Parc naturel régional de Chartreuse (Isère) représente un hibou grand-duc, la Chartreuse étant ce massif où l'ordre des Chartreux a été fondé par Saint-Bruno en 1084.

Dans deux jours : nous serons le 1er juin, comme le nom de famille du Maréchal Juin dont le boulevard qui porte son nom est situé sur le Jarret, entre l'avenue Jean-Paul Sartre et le boulevard Françoise Duparc.

Peindre : Françoise Duparc était peintre, le boulevard qui porte son nom est situé sur le Jarret entre le Boulevard du Maréchal Juin et le Boulevard Sakakini (dans les quartiers voisins des Cinq-Avenues et de la Blancarde).

Sept étoiles : l'emblème de l'ordre des Chartreux représente un globe surmonté d'une croix entourée de sept étoiles.

Une huitième : pour les huit colonnes de la façade de l'église des Chartreux.

Son casque : pour l'arc de 27 mètres de hauteur que soutient la coupole de la salle de spectacles Le Dôme, l'arc étant surnommé "le Walkman", tel un casque, tels des écouteurs.

Quelle tête de linotte : pour la rue des Linots, un linot, comme une linotte, étant un oiseau siffleur du genre des passereaux.

Sulfureuse : pour l'ancienne usine de sulfure de carbonne, "Marseillaise de Sulfure", créée en 1881 par Edouard Deiss, dont une rue porte le nom, et détruite après la Seconde guerre mondiale.

Mascotte : pour la place Edmond Audran qui fait tout le tour de l'Eglise des Chartreux, Edmond Audran était un compositeur d'opérettes, dont la plus célèbre : "La Mascotte".

Sud-africaine : pour la rue Krüger et la rue Transvall, deux noms de rues voulues par le Comte Amauric de Chauffaut, officier de réserve dans l'armée française, qui avait pris fait et cause pour les Boers en se mettant à disposition des forces armées de la République Indépendante du Transvaal, en guerre contre l'Angleterre de 1899 à 1902, une nation située au Nord-Est de l'Afrique du Sud présidée alors par Paul Krüger, lequel a été accueilli de façon grandiose lors de son séjour à Marseille en 1900.

En forme d'oeuf : pour le Vaisseau Bleu, l'Hôtel du Département des Bouches-du-Rhône avec ses pilotis et son ovoïde, un espace en suspension au cœur de l'Atrium.

Se met à l'abri : pour la rue Labry.

Descend sous terre : pour les deux stations de métro "Chartreux" et "Saint-Just".

Avant de voir sa mosaïque détruite : pour l'ancien cinéma "L'Artistic" détruit en 1977, situé au 9 avenue des Chartreux, et dont la façade arborait une mosaïque sur le thème de la projection cinématographique.