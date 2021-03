A la recherche de la cigale d'or : dans quel quartier de Marseille se cache-t-elle ce dimanche 7 mars ?

A la recherche de la cigale d'or : gagnez votre "Muette" Monochromic conçue et fabriquée à Marseille

Règle du jeu : tous les samedis et dimanches de 11h à 12h, partez "A la recherche de la cigale d'or". Une cigale (fictive) est cachée dans une commune de la région. Les auditeurs appellent le 04 42 38 08 08 et font leurs propositions en direct jusqu'à retrouver notre cigale d'or !

Gagnez votre cigale d'or "La Muette" Monochromic !

Tous les weekends jusqu'à fin mars, France Bleu Provence s'associe à Monochromic pour vous offrir votre cigale d'or ! Monochromic réinterprète les cigales provençales en version contemporaine et épurée : symboles des belles journées d'été et porte-bonheur du foyer, la Muette devient un objet décoratif design et élégant, réinventé par Karine Lanny. En céramique, les Muettes sont fabriquées à la main selon une technique de moulage traditionnelle dans l’atelier de Monochromic à Marseille.

L'énigme "quartier de Marseille" du dimanche 7 mars

Identifiez ce quartier de Marseille parmi les 111 que compte la ville (cette carte des 111 quartiers de Marseille peut vous aider) :

La protestation venant de l'Est, le géant est guillotiné bras et jambes écartés. Dans son dispensaire, le donateur soigne les combattants en danger. Protégés par le garde-fou, les Ministres ratifient le traité.

⬇️