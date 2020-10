A la recherche de la cigale d'or : les énigmes du 31 octobre et 1er novembre

Règle du jeu : tous les samedis et dimanches de 11h à 12h, partez "A la recherche de la cigale d'or". Une première cigale est cachée dans une commune de la région, puis une seconde dans un lieu précis de la commune en question. Les auditeurs appellent le 04 42 38 08 08 et font leurs propositions en direct jusqu'à retrouver nos cigales d'or !

L'énigme "commune" du samedi 31 octobre

Identifiez cette commune des Bouches-du-Rhône, du Var, des Alpes-de-Haute-Provence ou des Hautes-Alpes :

En haut des marches, près de l'hôpital, les Marseillais remarquent que Jean dort avec son écharpe quand les trois chas s'abreuvent dans les lavoirs.

Vue panoramique depuis Eguilles © Radio France - Cédric Frémi

Réponse : Eguilles.

En haut des marches : Il y a de nombreuses ruelles escaliers à Eguilles.

Hôpital : la très charmante impasse de l'Hôpital rappelle la présence de malades pauvres accueillis à Notre-Dame-de-la-Miséricorde, 3 femmes et 5 hommes pouvaient y être soignés.

Marseillais : la rue des Marseillais.

Remarquent : le jardin Max Sauze est labellisé Jardin Remarquable.

Jean Dor : la Rue Jean Dor, tout en escalier et très photogénique.

Echarpe : April Benayoum, originaire d'Eguilles, vient d'être élue Miss Provence.

Les trois chas : le blason d'Eguilles représente trois aiguilles.

S'abreuvent dans les lavoirs : sur le boulevard Léonce Artaud se trouve l'ancien abreuvoir qui était le point de ralliement des troupeaux au temps des grandes transhumances. La déverser de l'abreuvoir alimente le grand lavoir du village qui comporte trois bassins.

L'abreuvoir d'Eguilles © Radio France - Cédric Frémi

Le grand lavoir d'Eguilles © Radio France - Cédric Frémi

L'énigme "lieu" du samedi 31 octobre

_Un lieu précis d'_Eguilles est maintenant à identifier grâce à cette énigme :

La filleule du gardien de la coupe se repose sous les roses et les lauriers chez l'ami du despote éclairé.

⬇️

Fontlaure à Eguilles © Radio France - Cédric Frémi

Réponse : Fontlaure

Fontlaure est ce magnifique jardin en bas du vieux Eguilles, dépendance du château au XVIIe siècle, surnommée le "Grand Jardin" par la famille Boyer d'Eguilles, et acheté en 1902 par les époux Gasquet.

La filleule du gardien de la coupe : chez les Félibriges, le gardien de la coupe est le capoulié, le premier d'entre eux est Frédéric Mistral, parrain de la poétesse Marie Gasquet.

Se repose : Le pied-à-terre construit dans le domaine pour le marquis d'Argens s'appelle "Mon repos".

Roses : une statue de chérubin portant un collier de roses est à l'entrée du jardin.

Lauriers : Fontlaure signifie "le lieu où il y a de l'eau et du laurier".

L'ami du despote éclairé : Frédéric II de Prusse est l'un des représentants du courant du despotisme éclairé, et son ami était le marquis d'Argens, philosophe du Siècle des Lumières.

Art et nature : un couple de fleuristes champions de France à Eguilles

Les fleuristes font malheureusement partie des commerces qui devront baisser le rideau dès la fin de ce week-end de la Toussaint. France Bleu Provence a décidé de les soutenir : allez chez votre fleuriste, pour fleurir les tombes de vos défunts ou tout simplement fleurir votre salon votre chez vous ! Et comme nous sommes à Eguilles, il était évident d'appeler le couple champion de France Mylène et Patrick Kokinopoulos à la tête d'Art et Nature.

INTERVIEW - Mylène Kokinopoulos, fleuriste "Art et Nature" à Eguilles Copier

Le couple de fleuristes champions de France vous attend à Art et Nature à Eguilles © Radio France - Cédric Frémi

Le potager d'Isabelle : vente directe de légumes à Eguilles

Durant le premier confinement nous sommes très nombreux à nous être rapprochés des producteurs en vente directe, les fameux circuits courts... Cela va sûrement se reproduire durant ce deuxième confinement. Les habitants d'Eguilles sont particulièrement chanceux de pouvoir se ravitailler chez Isabelle Duvillier au Potager d'Isabelle, sans pesticides, avec des produits de saison.

INTERVIEW - Le Potager d'Isabelle avec Isabelle Duvillier Copier

Le Potager d'Isabelle à Eguilles © Radio France - Cédric Frémi

L'énigme "commune" du dimanche 1er novembre

Identifiez cette commune des Bouches-du-Rhône, du Var, des Alpes-de-Haute-Provence ou des Hautes-Alpes :

