A la recherche de la cigale d'or : où se cache-t-elle ce dimanche 11 avril ?

Règle du jeu : tous les samedis et dimanches de 11h à 12h, partez "A la recherche de la cigale d'or". Une cigale (fictive) est cachée dans une commune de la région. Les auditeurs appellent le 04 42 38 08 08 et font leurs propositions en direct jusqu'à retrouver notre cigale d'or !

France Bleu Provence s'associe à Louis Sicard pour vous offrir votre cigale d'or ! Imaginez-la accrochée au mur ou au volet, ou posée sur votre commode à côté du poste de radio : la cigale d'or tant désirée ! Et c'est désormais la cigale d'or des Faïences de Louis Sicard à Aubagne que France Bleu Provence vous offre. Une cigale grand format : 22 centimètres, sublimée dans son écrin de bois.

Identifiez une commune située dans les Bouches-du-Rhône, le Var, les Alpes-de-Haute-Provence ou les Hautes-Alpes :

Mission impossible, et pourtant ! L'architecte a l'incroyable talent de détruire rien qu'avec un maillet le passage de la folle souris ! De quoi voir naître et revenir une égérie depuis les remparts et la vigie.