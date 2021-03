A la recherche de la cigale d'or : où se cache-t-elle ce dimanche 14 mars ?

A la recherche de la cigale d'or : gagnez votre "Muette" Monochromic conçue et fabriquée à Marseille

Règle du jeu : tous les samedis et dimanches de 11h à 12h, partez "A la recherche de la cigale d'or". Une cigale (fictive) est cachée dans une commune de la région. Les auditeurs appellent le 04 42 38 08 08 et font leurs propositions en direct jusqu'à retrouver notre cigale d'or !

Gagnez votre cigale d'or "La Muette" Monochromic !

Tous les weekends jusqu'à fin mars, France Bleu Provence s'associe à Monochromic pour vous offrir votre cigale d'or ! Monochromic réinterprète les cigales provençales en version contemporaine et épurée : symboles des belles journées d'été et porte-bonheur du foyer, la Muette devient un objet décoratif design et élégant, réinventé par Karine Lanny. En céramique, les Muettes sont fabriquées à la main selon une technique de moulage traditionnelle dans l’atelier de Monochromic à Marseille.

L'énigme "lieu" du dimanche 14 mars

Identifiez un lieu situé dans les Bouches-du-Rhône, le Var, les Alpes-de-Haute-Provence ou les Hautes-Alpes :

Alors que le numéro de l'artiste iconique prend forme sur la rive opposée, Philippe, sans mettre le feu aux poudres, est envoyé dans les ronces par son pépé. Et puisque Mercotte l'aime tant, c'est de la cave bourguignonne qu'il est exhumé.

Réponse : le boulet de canon du Cours Lafayette à Toulon.

Alors que le numéro : le boulet est enfoncé dans le mur de l'immeuble du n°89 cours Lafayette.

: le boulet est enfoncé dans le mur de l'immeuble du n°89 cours Lafayette. L'artiste : pour Gilbert Bécaud, artiste toulonnais, qui a chanté "Les marchés de Provence", inspiré du marché du Cours Lafayette. Iconique : les habitants de l'Yonne sont les Icaunais, et l'Yonne porte le numéro 89.

: pour Gilbert Bécaud, artiste toulonnais, qui a chanté "Les marchés de Provence", inspiré du marché du Cours Lafayette. Iconique : les habitants de l'Yonne sont les Icaunais, et l'Yonne porte le numéro 89. Prend forme : le boulet a une forme sphérique.

: le boulet a une forme sphérique. Sur la rive opposée : il fallait penser aux Etats-Unis et au rôle de Lafayette dans l'indépendance du pays.

: il fallait penser aux Etats-Unis et au rôle de Lafayette dans l'indépendance du pays. Philippe est envoyé dans les ronces par son pépé : ce boulet est le souvenir du siège de 1707 lorsque la France, alliée à l'Espagne contre une coalition (Angleterre, Hollande, Autriche, Savoie et Portugal) menait la guerre de succession d'Espagne. C'est Louis XIV qui a placé sur le trône d'Espagne son petit-fils Philippe devenu Philippe V, inaugurant la dynastie des Bourbons toujours à la tête du royaume. Quant à la résidence royale à Madrid, elle se nomme "Palais de la Zarzuela", zarzuela désignant un lieu sauvage envahi par les ronces.

: ce boulet est le souvenir du siège de 1707 lorsque la France, alliée à l'Espagne contre une coalition (Angleterre, Hollande, Autriche, Savoie et Portugal) menait la guerre de succession d'Espagne. C'est Louis XIV qui a placé sur le trône d'Espagne son petit-fils Philippe devenu Philippe V, inaugurant la dynastie des Bourbons toujours à la tête du royaume. Quant à la résidence royale à Madrid, elle se nomme "Palais de la Zarzuela", zarzuela désignant un lieu sauvage envahi par les ronces. Sans mettre le feu aux poudres : référence au fait que ce boulet creux rempli d'explosif tiré par un mortier n'a pas explosé lors de l'impact.

: référence au fait que ce boulet creux rempli d'explosif tiré par un mortier n'a pas explosé lors de l'impact. Et puisque Mercotte l'aime tant : Mercotte, juré du Meilleur Pâtissier et consœur de France Bleu Pays de Savoie, est une spécialiste des macarons, qui sont réussis lorsqu'une collerette est bien formée. Et le boulet incrusté sur la façade est entouré d'une jolie collerette de pierre pour le mettre en valeur.

Mercotte, juré du Meilleur Pâtissier et consœur de France Bleu Pays de Savoie, est une spécialiste des macarons, qui sont réussis lorsqu'une collerette est bien formée. Et le boulet incrusté sur la façade est entouré d'une jolie collerette de pierre pour le mettre en valeur. C'est de la cave qu'il est exhumé : ce boulet a été oublié dans la cave de l'immeuble, il a été mis en place lors de la restauration du bâtiment autour de 1850.

: ce boulet a été oublié dans la cave de l'immeuble, il a été mis en place lors de la restauration du bâtiment autour de 1850. Bourguignon : toujours référence à l'Yonne et au numéro 89.

Merci à Jean-Pierre Cassely, le conteur de rues de France Bleu Provence, pour ces informations sur le boulet de canon du Cours Lafayette à Toulon, à retrouver dans son guide "Provence Insolite et Secrète" aux Editions Jonglez. Jean-Pierre vous propose une nouvelle "visiote guidée", une visite guidée de Toulon en visio-conférence, mercredi à 15h, ainsi que des visio sur d'autres villes comme Aix, Marseille ou Cassis ces prochains jours : renseignements sur le site provence-insolite.org.

Les bonnes adresses de Toulon

Ce fameux boulet de canon du Cours Lafayette est devenu une confiserie chocolatée grâce à Régis Escudier du Caillou du Faron, avenue des Meuniers à Toulon.

Et du côté de Saint-Jean-du-Var, les Matoulonnais sont un hôtel pour un chat, un club de vacances même ! ainsi qu'un concept store, à découvrir au 13 boulevard Léon Bourgeois.