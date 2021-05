A la recherche de la cigale d'or : où se cache-t-elle ce dimanche 16 mai ?

Tous les samedis et dimanches de 11h à 12h, partez "A la recherche de la cigale d'or". Une cigale (fictive) est cachée dans une commune de la région. Les auditeurs appellent le 04 42 38 08 08 et font leurs propositions en direct jusqu'à retrouver notre cigale d'or !

Gagnez votre cigale d'or Louis Sicard !

France Bleu Provence s'associe à Louis Sicard pour vous offrir votre cigale d'or ! Imaginez-la accrochée au mur ou au volet, ou posée sur votre commode à côté du poste de radio : la cigale d'or tant désirée ! Et c'est désormais la cigale d'or des Faïences de Louis Sicard à Aubagne que France Bleu Provence vous offre. Une cigale grand format : 22 centimètres, sublimée dans son écrin de bois.

L'énigme "commune" du dimanche 16 mai

Identifiez une commune située dans les Bouches-du-Rhône, le Var, les Alpes-de-Haute-Provence ou les Hautes-Alpes :

Les Marseillais abandonnés ont beau manger du cerf, leur dépression les rend si noirs qu'ils doivent être soignés. Pour qu'ils puissent se marrer, des magistrats espagnols leur serrent le pied. Et c'est en jouant à une manche de loup perché qu'ils vont être égayés et couronnés.

⬇️

⬇️

⬇️

⬇️

⬇️

⬇️

Le massif de Céüse et ses falaises mondialement connues et reconnues, Hautes-Alpes © Radio France - Cédric Frémi

Réponse : Manteyer.

Commune de 427 Manteyards, située entre Gap et Veynes, au pied du Pic de Bure au Nord, et surtout de la Montagne de Céüse au Sud, montagne très impressionnante qu'elle partage avec les communes voisines de Pelleautier, Sigoyer et Châteauneuf-d'Oze (vu du ciel, Céüze a une forme circulaire, avec ses falaises réputées mondialement pour l'escalade). Dimanche prochain se déroule l'inauguration du parcours permanent Céüse Orientation, on y revient après les infos de midi avec l'un des invités des "Bonnes adresses de la Cigale d'Or".

Les Marseillais : pour la Crête des Marseillais, le sommet des Marseillais, le téléski des Marseillais, sur la Montagne de Céüze.

Abandonnés : pour la station de ski fantôme de Céüze 2000, qui a cessé son exploitation l'an dernier.

Manger du cerf : pour le lieu-dit "Bramefaim".

Leur dépression les rend si noirs : pour la Combe Noire, le Bois de Combe Noire, le Torrent de Combe Noire, le lieu-dit de Combe Noire, la Route Forestière de Combe Noire, la Tête de Combe Noire à 1792 mètres d'altitude, une combe étant une dépression, une vallée profonde.

Soignés : pour Saint-Roch et la Chapelle Saint-Roch édifiée par les habitants en l'honneur du saint qui, revenant de Rome, s'est arrêté à Manteyer pour se reposer.... Saint Roch qui soignait les malades notamment les pestiférés.

Se marrer : il fallait entendre "marais", pour le Marais de Manteyer, site Natura 2000, au niveau d'une ancienne zone de confluence glacière, entre les glaciers de la Durance, du Buëch et du Drac, avec sa soixantaine d'hectares de prairies humides et roselières, et plus de 160 espèces d'oiseaux.

Des magistrats : pour le lieu-dit Les Procureurs.

Espagnols : pour le lieu-dit Les Gallices (la Gallice étant une région du Nord-Ouest de l'Espagne dont la capitale est Saint-Jacques-de-Compostelle).

Serrent : pour le gîte communal du Serre et le lieu-dit du Serre.

Le pied : pour le lieu-dit Le Pied du Bois.

Une manche : pour le sommet La Manche, l'un des sommets du Nord-Ouest de la Montagne de Céüse.

A l'intérieur de la Montagne de Céüse, près de La Manche, Manteyer (Hautes-Alpes) © Radio France - Cédric Frémi

Loup : pour le Pas du Loup, à 1815 mètres, un passage escarpé assez vertigineux avec main courante, qui relie les falaises de Céüze au Plateau de Céüse.

Le Pas du Loup et au loin le Pic de Bure, Manteyer (Hautes-Alpes) © Radio France - Cédric Frémi

Main courante sur la Montagne de Céüse pour accéder au Pas du Loup © Radio France - Cédric Frémi

Perché : la Montagne de Céüze est ce que les géologues appellent "un synclinal perché".

Lac de Pelleautier, avec la falaise de Céüse en fond © Radio France - Cédric Frémi

Egayés : pour le lieu-dit Les Eygais.

Couronnés : la Montagne de Céüse peut être décrite comme une "couronne calcaire".