A la recherche de la cigale d'or : où se cache-t-elle ce dimanche 20 juin ?

Tous les samedis et dimanches de 11h à 12h, partez "A la recherche de la cigale d'or". Une cigale (fictive) est cachée dans une commune de la région. Les auditeurs appellent le 04 42 38 08 08 et font leurs propositions en direct jusqu'à retrouver notre cigale d'or !

Gagnez votre cigale d'or Louis Sicard !

France Bleu Provence s'associe à Louis Sicard pour vous offrir votre cigale d'or ! Imaginez-la accrochée au mur ou au volet, ou posée sur votre commode à côté du poste de radio : la cigale d'or tant désirée ! Et c'est désormais la cigale d'or des Faïences de Louis Sicard à Aubagne que France Bleu Provence vous offre. Une cigale grand format : 22 centimètres, sublimée dans son écrin de bois.

La cigale d'or Louis Sicard est en jeu chaque week-end sur France Bleu Provence © Radio France - Cédric Frémi / Louis Sicard

L'énigme "commune" du dimanche 20 juin

Identifiez une commune située dans les Bouches-du-Rhône, le Var, les Alpes-de-Haute-Provence ou les Hautes-Alpes :

Tous les 6 mois sur la montagne, un combat agenouillé permet au petit acteur de s'allier au grand illustrateur. S'ils sont soudés, cet acte leur déclenche une contraction au pied. Quelle galère ! Quel cirque ! Qu'ils prennent un antalgique, de la très bonne viande, des sushis et des légumes racines !

REPLAY - Réécoutez la toute dernière cigale d'or de la saison Copier

Réponse : Arles.

Commune la plus vaste de France métropolitaine, la troisième la plus peuplée des Bouches-du-Rhône avec 51000 habitants, cette sous-préfecture, classée 3 étoiles au Guide Vert Michelin, est inscrite, avec ses monuments romans et romains, au Patrimoine mondial de l'Unesco depuis 1981, il y a 40 ans.

Parmi les temps fort de l'été : Les Suds à Arles avec Goran Bregovic, Flavia Cohelo, Gaël Faye, Souad Massi du 12 au 24 juillet ; les Escales du Cargo avec Camille, Pomme, Catherine Ringer ou encore Bon Entendeur et Sébastien Tellier du 21 au 24 juillet ; et le concert gratuit mais sur réservation du violoncelliste Gauthier Capuçon le 1er août. Tous ces événements se dérouleront au Théâtre Antique.

Tous les 6 mois : pour le quartier des Semestres, au Sud du centre-ville.

Sur la montagne : une montagne de sel, ou camelle, à Salin-de-Giraud.

Un combat : pour les combats de gladiateurs qui se déroulaient dans l'Amphithéâtre romain inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco comme 7 autres monuments.

Agenouillé : pour le quartier de l'Agenouillade et la chapelle de la Genouillade qui appartenait à la nécropole des Alyscamps, à l'Est du centre-ville.

Petit et Grand : pour le Petit Rhône et le Grand Rhône.

Acteur : pour Daniel Craig, alias James Bond, qui a séjourné à Arles durant les fêtes de Noël 2017, créant la surprise au Café Georges où il a déjeuné en famille, sur les coups de 15 heures le 29 décembre.

S'allier : pour le village de Saliers, près de Saint-Gilles (Gard) mais toujours sur la commune d'Arles.

Illustrateur : Christian Lacroix, également designer et couturier, est né à Arles il y a 70 ans.

S'ils sont soudés : pour la soude produite grâce au sel de Salin-de-Giraud - et surtout au procédé mis au point par Ernest Solvay en 1861.

Cet acte : pour la maison d'éditions Actes Sud basée à Arles.

Déclenche : on appuie sur le déclencheur pour prendre en photo, et la photographie est omniprésente à Arles avec les Rencontres de la photographie d'Arles du 4 juillet au 26 septembre, l'Ecole nationale supérieure de la photographie, la collection photographique du Musée Réattu ou encore Lucien Clergue, grand photographe arlésien.

Contraction : pour la Fondation Luma, dont la très impressionnante tour Luma sera inaugurée samedi prochain, Luma étant la contraction des prénoms des deux enfants, Lucas et Marina, de la mécène suisse Maja Hoffman à qui l'on doit cette fondation.

Pied : pour la plage de Piémanson, très belle plage de sable de 6 km de long.

Quelle galère : pour l'Etang de la Galère, d'environ 2 km², à côté du phare de Faraman.

Quel cirque : pour le cirque romain, qui servait aux courses de chevaux et de chars, dont il ne subsiste que quelques traces, dont une, et pas des moindres, l'obélisque installé lors d'une visite de Louis XIV en 1676 devant l’hôtel de ville ; datant de 150 ap. J.C., en granit provenant de Turquie, il est le seul obélisque visible en France avec celui de la place de la Concorde à Paris.

Antalgique : synonyme de calmant, ce qui nous mène à Jeanne Calment, qui a vécu à Arles durant 122 ans, 5 mois et 14 jours, de 1875 à 1997, ce qui fait d'elle l'être humain ayant vécu le plus longtemps.

De la très bonne : pour le quartier de Trébon au Nord du centre-ville.

Viande : pour la gardiane de taureau.

Des sushis : pour le Canal du Japon ou Bras de Fer, qui relie le Grand Rhône au Vieux Rhône (dans le secteur de Salin-de-Giraud).

Des légumes : pour le quartier de la Roquette, au Sud-Ouest du centre-ville, avec ses ruelles colorées, ses boutiques et ses artisans.

Racines : référence au maire d'Arles, Patrick de Carolis, ancien présentateur de l'émission de France 3 "Des Racines et des Ailes".

Les bonnes adresses d'Arles

Bisous Arles : un magasin Méditerranéen, lifestyle et déco tenu par Marc et Emile, au 33 rue de la République, du mardi au samedi de 10h à 19h.

INTERVIEW - Marc Laumond de Bisous Arles Copier

Bigourdan, Distillerie de Camargue : du gin en Camargue grâce à Thomas Bigourdan, dégustation et vente au 12 rue Frédéric Mistral.

INTERVIEW - Thomas Bigourdan, Bigourdan Distillerie de Camargue Copier