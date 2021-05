A la recherche de la cigale d'or : où se cache-t-elle ce dimanche 23 mai ?

Tous les samedis et dimanches de 11h à 12h, partez "A la recherche de la cigale d'or". Une cigale (fictive) est cachée dans une commune de la région. Les auditeurs appellent le 04 42 38 08 08 et font leurs propositions en direct jusqu'à retrouver notre cigale d'or !

France Bleu Provence s'associe à Louis Sicard pour vous offrir votre cigale d'or ! Imaginez-la accrochée au mur ou au volet, ou posée sur votre commode à côté du poste de radio : la cigale d'or tant désirée ! Et c'est désormais la cigale d'or des Faïences de Louis Sicard à Aubagne que France Bleu Provence vous offre. Une cigale grand format : 22 centimètres, sublimée dans son écrin de bois.

L'énigme "commune" du dimanche 23 mai

Identifiez une commune située dans les Bouches-du-Rhône, le Var, les Alpes-de-Haute-Provence ou les Hautes-Alpes :

Sur la silve Azur, Baccara peint avec constance le petit bélier qui grimpe à la meunerie des pontes.

Soudain il subit un express blizzard, se croit à l’abri mais tombe dans le piège de la sentinelle qui jubile.

REPLAY - Réécoutez notre jeu "A la recherche de la cigale d'or" et jouez avec les auditeurs pour identifier la commune ! Copier

Miramas (Bouches du Rhône) - © SUD DRONE System / Ville de Miramas

Réponse : Miramas

Commune de 26 668 Miramasséens, située dans les Bouches du Rhône, entre la grande plaine de la Crau et l’Etang-de-Berre (au nord-ouest). Au croisement de quatre voies romaines s'érige un petit mont « Miramas le Vieux » où l'on peut voir l’Etang de Berre, qui n'est pas visible de Miramas ville appelée aussi Miramas Gare.

A l’occasion de "Nature en Fête" au parc de la poudrerie, jusqu’à 18h - Visites botaniques guidées, ateliers sur la ruche et les frelons asiatiques, « Grafitéria jardin » libre échange gratuit d’outils, semis, plants, lires techniques... et conférence à 14h sur la permaculture à la yourte, balades à poneys et en calèches.

Nature en fête à Miramas - © Ville de Miramas

Les explications de l'énigme

La sylve Azur = bois/forêt synonyme de sylve et bleu synonyme d'azur ce qui donne « La forêt des Schtroumpfs » dans le domaine Cabasse. Les Schtroumpfs, ces petit êtres bleus vivent ici car la salsepareille (liseron épineux) y pousse en profusion et c’est leur nourriture favorite

Baccara = jeu de carte identique au « chemin de fer ». L’arrivée du rail au milieu du XIXème siècle et la création d’un débarcadère à l’ouest du village médiéval ont provoqué le transfert puis la croissance de la population, et l’abandon progressif du village d’origine.

Peint = Il fallait comprendre « pin » pour le pin du Quillé, arbre centenaire déformé par le vent qui se situe sur la petite butte (Le Quillé) où se trouve le village médiéval de Miramas-le-vieux

Le pin du Quillé, Miramas-Le-Vieux - © Marion Bouillet / Ville de Miramas

Constance= Pour le nom de la station Constantine lorsque la voie ferroviaire a été créée. Ce nom aurait été donné en l’honneur de dame Constance, l’ancienne propriétaire de la ferme où a été construit la station.

La Constantine, carte postale - Ville de Miramas

Le petit bélier = le Moutonnet Lieu-dit

Grimpe = Le domaine de Cabasse est un site naturel d’escalade. Il propose une vingtaine de voies (de 3c à 7a), d’une hauteur maximum de 10 m, réparties sur deux falaises. Idéal pour les débutants

La meunerie des pontes = meunerie pour moulin et les pontes, ce sont les huiles, ce qui donne le « Moulin à huile des Pourchiers ». Il se trouve dans le virage en épingle à cheveux en montant au vieux village : il est signalé par une énorme meule de plus d'une tonne et deux autres plus petites, magnifiquement taillées dans le poudingue de Crau.

Subit = synonyme de pâtir… Il pâtit pour la ferme du Paty où fut construit la station Constantine et le canal du Paty, un des 3 canaux qui irrigue Miramas et qui dessert les terrains situés au Nord et à l’Ouest.

Express= synonyme de train, symbole identitaire de la ville … Miramas et l’histoire du chemin de fer dans le Sud sont liées. Construite au milieu du XIXe siècle, la gare de triage de Miramas est l’une des plus importante du Sud-Est. Le TGV s’y arrête pour rejoindre, Lyon, Marseille et Paris.

Carte postale La Gare Miramas - Ville de Miramas

Blizzard= pour le Parc de la poudrerie. Au Québec ils nomment le blizzard « la poudrerie »… Une Neige sèche et fine qui tourbillonne sous l'effet du vent.

Le Parc de la Poudrerie a été acheté en 2001 par le Conservatoire du littoral. C'est aujourd’hui un parc naturel protégé.

Le Parc de La Poudrerie, Miramas - © Marion Bouillet / Ville de Miramas

Croit = il fallait lire « croix » pour le lieu-dit Ste Croix et la « Croix du Jubilé » de 1874 à l’entrée du vieux village, en pleine montée sous laquelle se trouve des tombes mégalithiques

Le coix du Jubilé, Mirmas-Le-Vieux - © Marion Bouillet / Ville de Miramas

L’abri= lieu-dit au pied de Miramas-le-Vieux

Piège de la sentinelle= piège synonyme de collet et sentinelle synonyme de garde ce qui donne « le Collet de la Garde », point culminant de Miramas à environ 120m d’altitude

jubile = Toujours en référence à la « Croix du Jubilé » de 1874

Miramas-Le-vieux - © Marion Bouillet / Ville de Miramas

Les bonnes adresses de Miramas

La pâtisserie A. Argiolas

Connaissez-vous les « figuettes » de Miramas ? Uniques en Provence, elles sont confectionnées par Aline et Michel Argiolas.

Il s’agit d’une spécialité sucrée à base de figue, rehaussée d'une note de miel et de noix finement enrobée de pâte d'amande à l'apparence d'une véritable figue.

Les figuettes de la pâtisserie Argiolas à Miramas

Interview Aline Argiolas Copier

Domaine de Montau

Cette exploitation fruitière depuis 5 générations travaillent dans le respect de l’arboriculture raisonnée pour vendre des confitures (médailles d’or au concours général du salon de l’agriculture de Paris), gelées et huiles d'olive.

Pour tout renseignements → jeanchironconfitures@gmail.com