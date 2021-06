A la recherche de la cigale d'or : où se cache-t-elle ce dimanche 6 juin ?

Gagnez votre cigale d'or Louis Sicard !

France Bleu Provence s'associe à Louis Sicard pour vous offrir votre cigale d'or ! Imaginez-la accrochée au mur ou au volet, ou posée sur votre commode à côté du poste de radio : la cigale d'or tant désirée ! Et c'est désormais la cigale d'or des Faïences de Louis Sicard à Aubagne que France Bleu Provence vous offre. Une cigale grand format : 22 centimètres, sublimée dans son écrin de bois.

L'énigme "commune" du dimanche 6 juin

Identifiez une commune située dans les Bouches-du-Rhône, le Var, les Alpes-de-Haute-Provence ou les Hautes-Alpes :

Quand l'homologue de Dionysos représente dans son ancien antre la face cachée de la lune en noir et blanc, le bourreau repenti intervertit les a et les e sur le piton face au Vésuve. Voilà un bon jeu qui ne manque pas d'aires sur le thème de la rivière.

REPLAY - Réécoutez le jeu "La Cigale d'Or" de ce dimanche 6 juin

Réponse : Sainte-Anastasie-sur-Issole

Commune de Provence Verte, au Sud-Est de Brignoles dans le Centre-Var, elle compte 2000 Saint-Anastasiens.

L'homologue de Dionysos représente dans son ancien antre la face cachée de la lune en noir et blanc : Bacchus, dieu de la vigne et du vin, pour l'ancienne cave coopérative - son ancien antre -, devenu Centre d'art contemporain, et dont le mythe est réinterprété par Quentin Spohn dans l'exposition du moment, au pinceau et au tasseau, en noir et blanc, "Dark Side of the Moon".

Le bourreau repenti : sainte Anastasie a été torturée par un légionnaire romain, qui, repenti, se convertit au christianisme : il s'agit de Saint-Just, le patron du village.

Intervertit les a et les e : Sainte-Anastasie-sur-Issole ne nommait au Moyen-Age Sainte-Enestasia.

Sur le piton : le village est accroché au piton des Aires.

Vésuve : un quartier s'appelle Naple. Bon jeu : Bon Jeu est une petite colline et un lieu-dit.

Aires : pour le piton des Aires.

Thème : la piste des Thèmes, le Petit Thèmes, le massif des Thèmes, au Sud de la commune.

Rivière : l'Issole.

Les bonnes adresses de Sainte-Anastasie-sur-Issole

Situé dans l'ancienne cave coopérative, le Centre d'Art Contemporain expose Quentin Spohn "Dark side of the moon" jusqu'au 19 septembre. Entrée libre, du vendredi au dimanche de 14h à 18h.

INTERVIEW - La responsable du Centre d'Art de Sainte-Anastasie-sur-Issole Lydie Marchi nous présente l'exposition Dark Side of the Moon Copier

Olivier Granger, l'horloger du village, répare les comtoises ! Horlogerie Comtoise Granger : une adresse très secrète, au 17 rue de Provence.