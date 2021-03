A la recherche de la cigale d'or : où se cache-t-elle ce samedi 13 mars ?

A la recherche de la cigale d'or : gagnez votre "Muette" Monochromic conçue et fabriquée à Marseille

Règle du jeu : tous les samedis et dimanches de 11h à 12h, partez "A la recherche de la cigale d'or". Une cigale (fictive) est cachée dans une commune de la région. Les auditeurs appellent le 04 42 38 08 08 et font leurs propositions en direct jusqu'à retrouver notre cigale d'or !

Gagnez votre cigale d'or "La Muette" Monochromic !

Tous les weekends jusqu'à fin mars, France Bleu Provence s'associe à Monochromic pour vous offrir votre cigale d'or ! Monochromic réinterprète les cigales provençales en version contemporaine et épurée : symboles des belles journées d'été et porte-bonheur du foyer, la Muette devient un objet décoratif design et élégant, réinventé par Karine Lanny. En céramique, les Muettes sont fabriquées à la main selon une technique de moulage traditionnelle dans l’atelier de Monochromic à Marseille.

L'énigme "commune" du samedi 13 mars

Identifiez cette commune des Bouches-du-Rhône, du Var, des Alpes-de-Haute-Provence ou des Hautes-Alpes :

Les eaux antiques ont guéri des fièvres parisiennes les moines couronnés. Les préfets dans leur autel ont ramé pour que leurs cartons soient ficelés. Les trois femmes ont traîné pour que la pierre soit abritée à la fin de l'année.

REPLAY - Réécoutez "A la recherche de la cigale d'or" et les auditeurs tenant de trouver la commune du 13 mars Copier

Le village de Fontvieille (Bouches-du-Rhône) © Radio France - Cédric Frémi

Réponse : Fontvieille.

Commune 3500 habitants située au pied des Alpilles et limitrophe d'Arles, elle est dotée d'un très riche patrimoine dont les célèbres moulins d'Alphonse Daudet. A Fontvieille se déroule demain la Foire aux Chevaux, organisée par les Cavaliers du Moulin. Plusieurs dizaines de chevaux mais aussi un marché artisanal avec charcuterie, maroquinerie, des tissus... le tout sous les halles et dans le centre du village.

Les eaux antiques : pour l'Aqueduc Romain de Barbegal, "la plus grande concentration connue de puissance mécanique du monde antique".

: pour l'Aqueduc Romain de Barbegal, "la plus grande concentration connue de puissance mécanique du monde antique". Ont guéri des fièvres parisiennes : pour le Château de Montauban, à propos duquel Alphonse Daudet a écrit "Maison bénie, que de fois je suis venu là, me reprendre à la nature, me guérir de Paris et de ses fièvres...".

: pour le Château de Montauban, à propos duquel Alphonse Daudet a écrit "Maison bénie, que de fois je suis venu là, me reprendre à la nature, me guérir de Paris et de ses fièvres...". Les moines : pour la Tour des Abbés.

La Tour des Abbés à Fontvieille (Bouches-du-Rhône) © Radio France - Cédric Frémi

Couronnés : pour la Roubine de Couronne, un canal d'irrigation situé non loin de la limite avec Arles.

: pour la Roubine de Couronne, un canal d'irrigation situé non loin de la limite avec Arles. Les préfets : référence au château de Montauban, Montauban étant la préfecture du Tarn-et-Garonne, ou au Mont Valence (234 mètres d'altitude), Valence étant la préfecture de la Drôme.

Le château de Montauban à Fontvieille (Bouches-du-Rhône) © Radio France - Cédric Frémi

Dans leur autel : pour l'autel de la Coquille, un autel creusé à même la falaise avec sa grande coquille cannelée dans la campagne de Fontvieille.

: pour l'autel de la Coquille, un autel creusé à même la falaise avec sa grande coquille cannelée dans la campagne de Fontvieille. Ont ramé : pour le Moulin Ramet, l'un des moulins de Fontvieille qui surplombe le village.

Le moulin Ramet à Fontvieille (Bouches-du-Rhône) © Radio France - Cédric Frémi

Cartons : pour le lieu-dit "Les Cartons" à l'Est de la commune près du Chemin de Saint-Jacques.

: pour le lieu-dit "Les Cartons" à l'Est de la commune près du Chemin de Saint-Jacques. Ficelés : pour la Montagne des Cordes et la Ferme des Cordes, tout au Sud-Ouest de la commune, une petite montagne de 64 mètres de haut.

: pour la Montagne des Cordes et la Ferme des Cordes, tout au Sud-Ouest de la commune, une petite montagne de 64 mètres de haut. Les trois femmes : pour les Gens de Mogadaor, qui raconte le destin de trois générations de femmes du Second Empire à la Seconde Guerre Mondiale, Julia, Ludivine et Dominique Vernet avec Marie-José Nat, Marie-France Pisier, Brigitte Fossey et Jean-Claude Drouot, une série tournée en 1972 au Château d'Estoublon à Fontvieille.

: pour les Gens de Mogadaor, qui raconte le destin de trois générations de femmes du Second Empire à la Seconde Guerre Mondiale, Julia, Ludivine et Dominique Vernet avec Marie-José Nat, Marie-France Pisier, Brigitte Fossey et Jean-Claude Drouot, une série tournée en 1972 au Château d'Estoublon à Fontvieille. Et le puisatier : pour Daniel Auteuil, qui apparaît dans le tout nouveau clip de Gaëtan Roussel, "Je me jette à ton cou", tourné en partie à l'ancienne gare et sur l'ancienne voie ferrée de Fontvieille.

: pour Daniel Auteuil, qui apparaît dans le tout nouveau clip de Gaëtan Roussel, "Je me jette à ton cou", tourné en partie à l'ancienne gare et sur l'ancienne voie ferrée de Fontvieille. Ont trainé : pour la traine d'un paon, que l'on retrouve au Mont Paon à 230 mètres d'altitude.

: pour la traine d'un paon, que l'on retrouve au Mont Paon à 230 mètres d'altitude. La pierre : pour les Carrières de Provence la carrière de Fontvieille d'où a été extraite la pierre de Fontvieille ou pierre de Provence que l'on retrouve aux Arènes d'Arles, à l'abbaye de Montmajour et dans de nombreuses réalisations de l'architecte des années 60 Fernand Pouillon.

: pour les Carrières de Provence la carrière de Fontvieille d'où a été extraite la pierre de Fontvieille ou pierre de Provence que l'on retrouve aux Arènes d'Arles, à l'abbaye de Montmajour et dans de nombreuses réalisations de l'architecte des années 60 Fernand Pouillon. Abritée : pour les habitats troglodytiques du Planet dans le centre du village et pour les grottes de Coutignargues ou de Bounias, qui sont en fait des tombes collectives, des hypogées.

Le Planet à Fontvieille (Bouches-du-Rhône) © Radio France - Cédric Frémi