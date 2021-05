A la recherche de la cigale d'or : où se cache-t-elle ce samedi 1er mai ?

Règle du jeu : tous les samedis et dimanches de 11h à 12h, partez "A la recherche de la cigale d'or". Une cigale (fictive) est cachée dans une commune de la région. Les auditeurs appellent le 04 42 38 08 08 et font leurs propositions en direct jusqu'à retrouver notre cigale d'or !

L'énigme "commune" du samedi 1er mai

Identifiez une commune située dans les Bouches-du-Rhône, le Var, les Alpes-de-Haute-Provence ou les Hautes-Alpes :

La confusion est grande mais je ne suis pas fou. J'ai beau les protéger, je ne sers plus du tout. L'heure est venue de faire profil bas, telle une punition, et de me défendre, en restant neutre, avec obstination.

Réponse : Seyne.

Seyne, près de 1400 habitants, est située au Nord des Alpes-de-Haute-Provence, village étape incontournable sur la D900, la route entre Digne-les-Bains et Barcelonnette, au cœur de la Vallée de la Blanche. Prenez date pour le dimanche 16 mai et la 10è Foire aux Fleurs et aux Saveurs : vente de plants et de fleurs, artisanat, animations pour les enfants, vente de tourtons et de fromage, sur la place d'Armes.

Vue panoramique de Seyne ( Alpes-de-Haute-Provence) depuis le Fort Vauban, 26 avril 2021. © Radio France - Cédric Frémi

La confusion est grande : il ne faut pas confondre Seyne avec La Seyne-sur-Mer, ni le Col de Maure avec le Massif des Maures ou encore le Pic de Savernes à 2344 mètres avec la ville alsacienne de Saverne.

Grande : comme la station de ski alpin du Grand Puy. Mais je ne suis pas fou : à relier au Grand Puy, et donc au Puy du Fou, mais comme je ne suis pas fou, ce n'est donc pas la Vendée qui nous intéresse ici !

J'ai beau les protéger, je ne sers plus du tout : Jusqu'en 1713, Seyne est ville frontière avec le duc de Savoie qui possède la vallée de l'Ubaye, d'où l'édification du fort par Vauban, mais la frontière ayant été déplacée plus à l'Est sur la crête des Alpes, Seyne perd sa vocation militaire.

Le Fort Vauban à Seyne (Alpes-de-Haute-Provence), 26 avril 2021. © Radio France - Cédric Frémi

Le Fort Vauban à Seyne (Alpes-de-Haute-Provence), 26 avril 2021. © Radio France - Cédric Frémi

Sers : on trouve aussi au Sud de la commune de Seyne un sommet culminant à 1634 mètres, le Serre Bérard.

L'heure est venue : pour le Rocher d'Onze heures et le Rocher de Midi à 2064 mètres d'altitude, qui dominent le Ravin de Chabrières au pied de l'Aiguillette.

Profil bas : pour le Col Bas, à 2310 mètres, et la route forestière du Col Bas.

Telle une punition : pour la Chapelle de Bellevue, construite au retour des soldats de la guerre franco-prussienne de 1870. La légende raconte que les mères des soldats avaient prié la vierge en lui promettant de construire une chapelle s'ils revenaient vivants. Si leur voeu a été exaucé, la promesse de financer les travaux a difficilement été tenue et en punition pour l'avarice des Seynois, la statue de la Vierge au sommet de la chapelle tourne le dos au village...

La chapelle de Bellevue à Seyne (Alpes-de-Haute-Provence) © Radio France - Cédric Frémi

De me défendre : comme un peu partout en Provence, on trouve des "Défens", des terrains, prés, bois, où il était soit interdit de pénétrer, soit interdit de surexploiter les arbres. Et à Seyne se trouvent le Défens de Charcherie, le Défens du Fau, le Serre Bérard du Défens...

En restant neutre : comme le drapeau blanc, et donc la Vallée de la Blanche et la Montagne de la Blanche, mais aussi comme la Suisse car Seyne est surnommée "La Suisse provençale".

Obstination : comme quelqu'un qui est "têtu comme une mule", ce qui nous mène à la Maison du Mulet, cette ancienne ferme au Haut Chardavon, le mulet qui a fait la prospérité de Seyne jusqu'au milieu du XXè siècle et qui est célébré chaque été en août.