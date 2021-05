A la recherche de la cigale d'or : où se cache-t-elle ce samedi 29 mai ?

Tous les samedis et dimanches de 11h à 12h, partez "A la recherche de la cigale d'or". Une cigale (fictive) est cachée dans une commune de la région. Les auditeurs appellent le 04 42 38 08 08 et font leurs propositions en direct jusqu'à retrouver notre cigale d'or !

Gagnez votre cigale d'or Louis Sicard !

France Bleu Provence s'associe à Louis Sicard pour vous offrir votre cigale d'or ! Imaginez-la accrochée au mur ou au volet, ou posée sur votre commode à côté du poste de radio : la cigale d'or tant désirée ! Et c'est désormais la cigale d'or des Faïences de Louis Sicard à Aubagne que France Bleu Provence vous offre. Une cigale grand format : 22 centimètres, sublimée dans son écrin de bois.

L'énigme "commune" du samedi 29 mai

Identifiez une commune située dans les Bouches-du-Rhône, le Var, les Alpes-de-Haute-Provence ou les Hautes-Alpes :

Il a beau être poli, l'évêque de Rome et de Copenhague est sur la sellette ! Son gage ? Défiler avec 46 grenouilles dans un cocon bouillonnant ! La réflexion dure des heures, et c'est au deuxième jour, la tête enfarinée, après s'être promené avec ses conseillers, qu'il s'enferme pour en écrire un roman.

⬇️

⬇️

⬇️

⬇️

⬇️

⬇️

Digne-les-Bains (Alpes-de-Haute-Provence) vue du pont Alexandra David-Néel © Radio France - Cédric Frémi

Réponse : Digne-les-Bains.

Chef-lieu des Alpes-de-Haute-Provence, Digne n'est pourtant pas la commune la plus peuplée du département, 16300 habitants (derrière Manosque avec ses 22500 habitants). Ville thermale, elle est entourée de montagnes emblématiques (Le Cousson, la Barre des Dourbes) et mérite vraiment qu'on y séjourne le temps d'un week-end ou plus.

Patrick Bruel y sera en concert le 23 juillet.

Il a beau : pour le Lycée Beau de Rochas, du nom d'Alphonse Eugène Beau, cet ingénieur thermodynamicien qui a défini le cycle à quatre temps. Il est né à Digne en 1815.

Poli : pour le stade de foot Albert Poli.

L'Evêque : pour Les Misérables de Victor Hugo, dont l'incipit, les premiers mots, sont "En 1815, M. Charles-François-Bienvenu Myriel était évêque de Digne.". Victor Hugo s'était inspiré de François Melchior Charles Bienvenue de Miollis, évêque de Digne de 1805 à 1838 réputé bon et généreux.

De Rome et de Copenhague : pour le quartier Tivoli situé à l'Ouest du centre-ville, Tivoli étant une ville de la province de Rome, mais aussi des jardins et un parc d'attractions très connus de Copenhague.

La Sellette : pour le Ravin des Sélettes, situé tout au Nord de la commune près du pont desservant la commune voisine de Marcoux.

Son gage : pour le stade de foot Robert Gage.

Défiler avec 46 : 46 ans de mariage équivalent aux noces de lavande, et Digne est la capitale de la lavande avec sa Foire de la Lavande, son musée de la Lavande, et son Corso de la Lavande, où les chars défilent.

Le musée de la lavande sur le boulevard Gassendi de Digne-les-Bains (Alpes-de-Haute-Provence) © Radio France - Cédric Frémi

Grenouilles : pour le Ravin de la Petite Coasse et le lieu-dit La Grosse Coasse, au pied du Cousson près de la Route Napoléon au Sud de la ville.

Cocon : pour le Jardin des Papillons au sein du Musée Promenade UNESCO Géoparc de Haute-Provence.

Bouillonnant : pour la rivière et le complexe des Eaux Chaudes.

La réflexion : Alexandra David-Néel, l'exploratrice qui a été la première femme occidentale à pénétrer dans la cité interdite de Lhassa au Tibet et qui a passé les vingt dernières années de sa vie dans sa maison de Digne, nommée en tibétain Samten Dzong, "la Résidence de la Réflexion".

Des heures : pour le Rocher de Neuf Heures et sa via ferrata réputée.

Deuxième jour : pour l'œuvre d'art en plein air de l'artiste américain Richard Nonas situé sur le massif du Cousson, "Le col du deuxième jour", avec ses 77 poutres de chêne réparties sur 90 mètres de long.

L'œuvre de Richard Nonas situé sur le Cousson à Digne-les-Bains (Alpes-de-Haute-Provence) : "Le col du deuxième jour" © Radio France - Cédric Frémi

La tête : pour la Tête de la Clapière à 1305m, ou la Tête du Villard à 989m.

Enfarinée : pour le Ravin de Farine, situé au Nord dans le quartier des Arches.

Après s'être promené : pour le Musée Promenade, le centre d'interprétation de l'UNESCO Géoparc de Haute-Provence avec ses fossiles et ses oeuvres d'art en plein air.

L'entrée du Musée Promenade de Digne-les-Bains (Alpes-de-Haute-Provence) © Radio France - Cédric Frémi

Conseillers : pour les conseillers départementaux qui siègent à Digne-les-Bains, chef-lieu du département.

Vue aérienne de Digne-les-Bains avec en bas à droite l'hôtel du département, siège du Conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence © Radio France - Cédric Frémi

S'enferme : pour la prison située juste à côté de la Cathédrale Saint-Jérôme.

Juxtaposant la Cathédrale Saint-Jérôme, la prison de Digne-les-Bains (Alpes-de-Haute-Provence) était autrefois le château de l'évêque © Radio France - Cédric Frémi

Ecrire un roman : pour la romancière Maria Borrély morte à Digne-les-Bains en 1963 - un collège porte son nom - mais aussi pour la Cathédrale Notre-Dame-du-Bourg, l'un des édifices romans à nef unique les plus importants du Sud-Est de la France