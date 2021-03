A la recherche de la cigale d'or : où se cache-t-elle ce samedi 6 mars ?

A la recherche de la cigale d'or : gagnez votre "Muette" Monochromic conçue et fabriquée à Marseille

Règle du jeu : tous les samedis et dimanches de 11h à 12h, partez "A la recherche de la cigale d'or". Une cigale (fictive) est cachée dans une commune de la région. Les auditeurs appellent le 04 42 38 08 08 et font leurs propositions en direct jusqu'à retrouver notre cigale d'or !

Gagnez votre cigale d'or "La Muette" Monochromic !

Tous les weekends jusqu'à fin mars, France Bleu Provence s'associe à Monochromic pour vous offrir votre cigale d'or ! Monochromic réinterprète les cigales provençales en version contemporaine et épurée : symboles des belles journées d'été et porte-bonheur du foyer, la Muette devient un objet décoratif design et élégant, réinventé par Karine Lanny. En céramique, les Muettes sont fabriquées à la main selon une technique de moulage traditionnelle dans l’atelier de Monochromic à Marseille.

L'énigme "commune" du samedi 6 mars

Identifiez cette commune des Bouches-du-Rhône, du Var, des Alpes-de-Haute-Provence ou des Hautes-Alpes :

La belle pionnière part sur le chemin rouge orangé conquérir le pays africain. Mais sans billet, ni bac et sous l'orage, c'est la tête basse qu'elle chute dans le premier des nombreux lopins.

