LEGO® VIDIYO™ : le fruit de l'alliance entre le géant du jouet danois, et Universal Music

Puisque TikTok, et autres YouTube, sont à la mode, LEGO® lance un créateur de clips musicaux à base de mini-figurines et de briques. On a testé.

LEGO® VIDIYO™, c'est le fruit de l'alliance entre Universal Music Group et LEGO®. Et pour faire simple, c'est un nouveau concept de jeu de construction mêlant musique, création et réalité augmentée.

Une fois que l'on a construit son "set" et assemblé la figurine, LEGO® propose de les scanner avec une application à télécharger sur l'App Store ou le Play Store. L'ensemble prend alors vie sur l’écran de votre smartphone, et les "BeatBits™"-sortes de petites pièces imprimées- proposent différents effets visuels et sonores, afin d'animer le personnage sur la vidéo. Il est possible de choisir sa musique, et c'est là qu'arrive le partenariat avec Universal Music Group.

Pour animer sa mini-figurine sur l'application, il faut la scanner sur sa scène. © Radio France - Nicolas Bedin

Concrètement, il est proposé aux enfants de 7 à 10 ans (mais aussi aux plus grands !) de créer des clips sur les musiques du catalogue d'Universal avec des figurines et briques interactives LEGO® qui, une fois scannées et filmées, s'animent en réalité augmentée, grâce à des effets visuels et/ou sonores à la vidéo, faisant par exemple faire du breakdance à la figurine ou en ajoutant des jets de confettis ou un solo de saxophone.

La gamme LEGO® VIDIYO™ propose des thématiques musicales allant de la pop, à la dance music, en passant par le hip-hop, le rock et la K-Pop. © Radio France - Nicolas Bedin

Louane, Ne-Yo, et plein d'autres

Parmi toutes les musiques que les utilisateurs peuvent choisir, il y a les plus grands succès des artistes du catalogue Universal. La jeune chanteuse Louane, auteure, compositrice, musicienne et actrice est la première artiste française à figurer dans l’application VIDIYO™. Demi-finaliste de The Voice en 2013 Louane a publié trois albums tous plébiscités par le public lui permettant de remporter une Victoires de la musique en 2016 et de s’inscrire durablement dans le cœur des Français. « Donne-moi ton cœur », extrait de son dernier album, « Joie de vivre », est l’une des 30 chansons disponibles sur la plateforme dès le lancement de VIDIYO™.

Et la sécurité des enfants dans tout ça ?

Une fois filmé, le clip peut être partagé sur la plateforme ou enregistré dans un espace privé pour être seulement vu par la famille et les proches. En effet, LEGO® met en avant la sécurité de son application : elle nécessite une autorisation parentale vérifiée et les contenus ne sont mis en ligne qu'après vérification par un modérateur.

Grâce aux "BeatBits" à gauche et à droite de l'écran, il est possible d'animer la figurine "virtuellement" tout en utilisant un décor réel. © Radio France - Nicolas Bedin

L'anonymat des enfants est garanti par LEGO®, aucun contenu présentant des informations identifiables, comme les enfants jouant dans la vidéo, ne sera autorisé sur le flux de l’application.

Et comme on a aimé, on s'est dit qu'on allait vous offrir toute cette semaine des exemplaires de la nouvelle gamme LEGO® VIDIYO™ !