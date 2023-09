A vous le Château-Hôtel quatre étoiles ! On Joue Ensemble sur France Bleu Poitou

On Joue Ensemble tous les jours en semaine à onze heures et chaque semaine nos partenaires vous offrent le meilleur. Du 25 au 29 septembre 2023 c'est Le Clos de La Ribaudière qui vous ouvre ses portes. Vous dormirez au Château-Hôtel quatre étoiles, au matin vous aurez accès au buffet petit déjeuner. Quand vous déciderez de prendre votre repas (formule de la Broue) c'est au champagne que vous serez accueillis dans la salle du restaurant. Le chef Cédric Ravaud est bien connu pour la maîtrise de son art et son amour des produits en circuit court.

ⓘ Publicité

Et pour que votre séjour soit inoubliable, France Bleu Poitou vous invite au spa de l'Espace Wellness pour un massage du visage en duo d'une durée de cinquante minutes.

Accès au spa du Clos de La Ribaudière - Le Clos de La Ribaudière

Pour jouer, c'est simple : vous vous inscrivez au 05 49 60 20 20 et quand vous êtes à l'antenne vous avez une minute pour répondre à quatre questions. Comptez sur votre chance, votre motivation, votre connaissance du Poitou et de l'actualité. Nouveauté cette année : vous misez sur l'une de vos réponses. C'est une bonne réponse ? Eh bien vous doublez vos points !

Pour aller au Clos de La Ribaudière à Chasseneuil du Poitou (86) c'est à onze heures qu'il faut être au mieux de votre forme pour tenter le sans faute et les huit points max ! Rejoignez-nous avec votre sourire et votre envie de gagner : bonne chance !