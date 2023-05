Abracadabra ! La magie s’invite au Jardin d’Acclimatation

Après avoir accueilli 50.000 visiteurs en 2022, le Festival de Magie à Paris au Jardin d’Acclimatation donne rendez-vous aux amateurs d’illusions pour sa 2e édition du jeudi 18 au dimanche 21 mai 2023.

C’est un incroyable programme qui vous entraînera bien au-delà du réel : plus d’une cinquantaine de spectacles en plein air, 23 artistes et 3 soirées de gala au Théâtre Rouge du Jardin d’Acclimatation.

Tenez-vous prêts à vivre 4 journées abracadabrantes !

Préparez-vous à voir bien plus que des colombes et des lapins qui apparaissent ! Hypnose, télépathie, mentalisme, prestidigitation… vous envoûteront sur la grande scène dressée face à la Grande Volière Napoléon III mais également dans les lieux les plus inattendus du parc (les restaurants, les attractions, les allées…).

Vous pourrez également participer à des animations en plein air et rencontrer les artistes.

Un patrimoine naturel et exceptionnel

Pelouses, prairies, promenades... Profitez des nombreux espaces qu’offrent les 18 hectares du Jardin d’acclimatation pour vous détendre et pique-niquer en famille en toute tranquillité.

Evadez-vous le temps d’une journée et laissez chaque pas vous révéler un lieu inspirant par la couleur, la forme et la diversité de sa végétation.

Sans oublier les 450 animaux qui vous attendent. Ici point de lions mais des paons, des canards, des lapins, des chèvres naines, des grues à tête couronnée, des cochons, des dindons, des cobayes, des moutons, des ânes, des poules... Au Jardin d’Acclimatation, les animaux sont rois depuis 1860.

42 attractions attendent petits et grands © Getty - Bertrand Rindoff Petroff

Et pour les plus joueurs, l’amusement sera au rendez-vous avec les 42 attractions et manèges, les jeux de plein air et autres activités ludiques du parc.

Le premier parc de loisirs créé en France

L'histoire remonte à 1854 quand la ville de Paris accorde une concession de 15 hectares, dans le bois de Boulogne à la société impériale zoologique d'acclimatation. L'objectif est de favoriser l’introduction, l’adaptation et la domestication d'animaux et de plantes venant de civilisations lointaines en recréant artificiellement leur milieu naturel. Le jardin a une vocation à la fois scientifique, divertissante et éducative.

Il est inauguré par l'Empereur Napoléon III et sa femme Eugénie mais aussi des personnalités de l'époque comme Hector Berlioz, Alexandre Dumas, Prospère Mérimée et Théophile Gautier. C'est un succès immédiat.

Gagnez votre Pass Tribu

Du 15 au 19 mai, France Bleu Paris vous offre la possibilité de remporter votre Pass Tribu valable pour 2 adultes et 2 enfants.

Comment jouer ? Une seule chose à faire, appelez votre radio au 01.42.30.10.10 et inscrivez-vous pour jouer en direct dans l’émission Embarquement Immédiat entre 11h et 12h.

Une fois à l’antenne, vous devrez tenter de répondre correctement à un maximum de questions. 1 question, 5 secondes de réflexion. Si le temps de réflexion est dépassé ou si la réponse est fausse, le jeu s’arrête.

Pas d’égalité possible, le plus haut score de la semaine, c’est-à-dire l’auditeur ayant répondu au plus grand nombre de questions d’affilée, est déclaré gagnant de la semaine.

Et comme par Magie, une nouvelle chance s’offre à vous en remplissant le formulaire ci-dessous