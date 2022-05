AJ Auxerre : qui mérite d'être sacré joueur du mois pour Avril 2022 ?

Chaque mois, France Bleu Auxerre délivre grâce à vous le titre de "joueur du mois", à l'un des joueurs de l'AJA. Qui mérite selon-vous ce titre en avril ? Qui a le mieux défendu les couleurs du club ? Qui vous a le plus convaincu ? Faites votre choix ! Si vous votez pour le joueur qui gagne le titre ce mois-ci, vous remporterez peut-être son maillot dédicacé . Ce mois-ci nous pensons qu'ils pourraient mériter le titre:

Gauthier Hein

Gauthier Hein - AJ AUXERRE

Gotcho le gaucher a encore frappé ! Après avoir été élu joueur des mois de janvier-février et de mars, l’Icaunais a de nouveau rayonné en avril. Replacé au milieu, le voilà qui a claqué deux buts – un bijou pleine lucarne des 25 mètres à Pau et une magnifique reprise de demi-volée contre Dijon - et deux passes décisives en six rencontres. Sans compter une activité débordante de tous les côtés du terrain. Plus que jamais, le facteur X de la fin de saison auxerroise

Gaetan Perrin

Gaetan Perrin - AJ AUXERRE

On aurait pu nommer Théo Pellenard, Alexandre Coeff ou encore Donovan Léon, qui n’ont vraiment pas démérité en avril au sein de la défense icaunaise. Mais l’abnégation de Gaëtan Perrin, buteur providentiel contre Dunkerque à la 88e minute, a fait basculer la tendance. L’ailier vivace, qui ne rechigne jamais à aller au combat, a été récompensé de son état d’esprit et de sa fougue en allant marquer un but capital pour permettre à l’AJA de continuer à croire à la montée directe

Gaetan Charbonnier

Gaetan Charbonnier - AJ AUXERRE

Certes, il a manqué la moitié du mois, les trois premiers matches d’avril, à cause de sa suspension. Mais le géant bleu et blanc a été déterminant sur les trois derniers, en marquant à Caen son 15e but de la saison et en étant passeur décisif dans le derby bourguignon puis dans les derniers instants du match contre Dunkerque. Précieux dans son jeu dos au but, visiblement plus calme, Charbo joue juste et revient en forme au meilleur des moments pour les Icaunais.

Comment participer?

A vous de voter pour VOTRE joueur du mois ! Le nom du joueur du mois sera dévoilé le 6 mai ici, sur nos réseaux sociaux et dans l'émission 100% AJA.. Si vous votez pour le joueur qui récolte le plus grand nombre de voix, vous participez au tirage au sort pour gagner son maillot dédicacé. Le gagnant sera contacté par téléphone le 9 mai. A vous de jouer !