Découvrez l'art du chocolat lors d'un séjour pour deux à Alençon !

Du 24 au 30 janvier, France Bleu Cotentin vous propose un séjour gourmand à la cité des Ducs et de la dentelle ornaise.

Vous commencerez votre séjour dans la belle ville d'Alençon, aux multiples trésors historiques.

Alençon, ville d'Histoire de Normandie. - Getty Images

Après votre balade, vous serez invités à un atelier cuisine centré sur le chocolat avec Olivier Viel, élu tablette d'or 2018. Il vous proposera de découvrir son savoir-faire en partageant avec vous sa passion pour le chocolat et vous fera notamment découvrir sa manière de travailler "from Bean to Bar" (de la fève à la tablette).

Olivier Viel vous donnera ses secrets sur le chocolat. - @M-A Thierry - Normandie Tourisme

Quoi de mieux qu'un dîner au restaurant pour poursuivre l'éveil de vos papilles ? Le restaurant "Les 4 Sens", spécialisé en cuisine française, se chargera de vous offrir un repas délicieux.

Vous passerez ensuite une nuit à l'Hôtel des Ducs*** situé en plein centre ville, non loin de l'Eglise des Jésuite. Etablissement convivial aux chambres confortables, vous aurez l'accès à un parking gratuit.

Une chambre confortable et spacieuse vous accueillera après votre journée riche en découvertes. - @M-A Thierry - Normandie Tourisme

Alors cela vous dit ? Pour tenter de remporter ce séjour, jouez en direct au 50 Chrono de 11h à 12h sur France Bleu Cotentin en appelant le 02 33 23 13 23.

Bonne chance à tous !

Modalités du séjour : Un séjour à Alençon pour 2 personnes, le samedi 9 juillet 2022 - participation à un atelier chocolat avec Olivier Viel au Petit Chocolatier - 1 nuit en chambre double à l'Hôtel des Ducs (nuit du samedi 9 au dimanche 10 juillet) - 2 repas au restaurant "Les 4 sens" le samedi 9 juillet soir.