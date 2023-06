Amateurs de comics, gagnez l'un des 10 exemplaires de "The Flash Chronicles 1992" avec le Club des auditeurs

Devenez membre du Club des auditeurs de France Bleu Nord et vivez le Nord et le Pas-de-Calais encore plus fort. Grâce à cette carte, que vous pouvez gagner chaque jour à 8h45, 10h45 et 16h30 en écoutant France Bleu Nord, vous pourrez participer à des tirages au sort exclusifs pour gagner l'entrée dans des sites incontournables de la région ! Pour obtenir votre carte et devenir Membre du Club des auditeurs, participez et gagnez aux jeux sur l'antenne : Grâce à votre carte, vous pourrez participer à des jeux exclusifs. Chaque semaine, un jeu à audience limitée (seulement 1000 cartes sont disponibles) vous permet de gagner des entrées chez nos partenaires. A gagner du dimanche 18 au dimanche 25 juin 2023 votre exemplaire de "The Flah Chronicles 1992"

Tout l'univers de Flash dans un seul ouvrage

Du dimanche 18 au dimanche 25 juin 2023, gagnez votre exemplaire de "The Flash Chronicles 1992"

The Flash Chronicles - BD COMICS intérieur

Dès 1992, Mark WAID contribue largement à développer le personnage de Flash à travers la personnalité de Wally West, là où la série des années 1950-1960, incarnée par Barry Allen, se concentrait davantage sur l’intrigue des épisodes. L’auteur, en incluant des éléments de sa vie personnelle, humanise le super héros et le rend plus accessible aux yeux du lecteur, transformant le successeur de Barry Allen en l’un des héros les plus populaires de DC !

La collection DC CHRONICLES rassemble dans l’ordre chronologique de leur publication l’ensemble des séries propres à un personnage, enrichies de récits complets marquants. Ces albums sont accompagnés de textes éditoriaux recontextualisant les épisodes, des commentaires des éditeurs, ainsi que d’extraits de courrier des lecteurs de l’époque.

Pour gagner votre exemplaire de 448 pages, participez au tirage au sort du dimanche 18 au 25 juin 2023: