Assistez à domicile à la diffusion de la pièce "Monsieur X" avec France Bleu Belfort Montbéliard

La pièce de théâtre "Monsieur X" n’a hélas pas pu être jouée devant public suite au confinement. Pour l’offrir tout de même au public, Pierre Richard, Mathilda May et toute son équipe sont venus au GRRRANIT en mars dernier et ont réalisé le tournage de cette oeuvre pendant 3 jours.

Pierre Richard dans "Monsieur X" - Grranit

Et si la solitude devenait le plus beau des refuges ? Un homme, un « monsieur tout le monde » probablement retraité, vit seul dans les hauteurs d’un immeuble. Si son monde est isolé, il n’en est pas moins peuplé de rêves. Le monde extérieur semble s’acharner à le ramener dans le concret, tandis qu’autour de lui, tout prend vie. Inspiré, il peint l’objet de son désir et l’ordinaire continue sa métamorphose. La tête dans les nuages, il voit l’invisible, l’abstrait et l’infini. Est-il si seul que cela ?

Une diffusion unique et exceptionnelle aura lieu le mardi 1er juin de 20h à 22h à domicile, suivi d'une rencontre virtuelle interactive et en direct avec Mathilda May et Eléonora Rossi, directrice du GRRRANIT Scène Nationale.

