Assistez à la remise des Trophées du Sport à Metz, inscrivez-vous

Les Trophées du Sport 2019 se déroulent le mercredi 11 décembre à Metz et récompensent les sportifs messins s’étant illustrés dans leur discipline au cours de la saison 2018/2019. Nous vous offrons d'assister à cette soirée, il suffit de vous inscrire. Et pensez à voter !

Metz, France

La Ville de Metz vous donne rendez-vous le 11 décembre à l'Arsenal à partir de 18h15 pour récompenser les sportifs messins s’étant illustrés dans leur discipline au cours de la saison 2018/2019 par un titre de champion de France et au-delà, un podium européen ou mondial ou une accession à un Championnat de France. Au cours de cette soirée, sont également mises à l'honneur des personnalités qui se sont engagées en faveur du sport sur cette même saison.

Tout au long de la cérémonie, plus de 300 sportifs issus d'une trentaine de clubs et des sections sportives UNSS seront félicités pour leurs excellents résultats en individuel ou par équipe. Un jury composé d'élus de la ville de Metz et de ses partenaires élit les acteurs qui ont marqué la saison sportive messine 2018/2019.

Enfin, la soirée sera ponctuée de diverses animations mettant en scène des talents locaux et des artistes de plus grande renom. Au programme également, un show de footfreestyle, une démonstration de danse et des surprises.

France Bleu Lorraine vous propose d'assister à la remise des Trophées du Sport

Nous vous offrons 10 invitations pour deux personnes pour assister à la soirée de remise des prix du 11 décembre, qui sera suivie d'un cocktail dinatoire. Il suffit de vous inscrire avant le vendredi 6 décembre à minuit, dans le module ci-dessous, un tirage désignera les gagnants.

Votez pour votre sportif de l'année

A partir du début du mois de décembre, les internautes pourront participer à l'élection du sportif de l'année en allant voter pour leur sportif préféré sur la page Facebook de la Ville de Metz.

Quatre sportifs mosellans sont en lice pour le Trophée du sportif de l'année 2018/2019 :

Ugo Humbert , joueur de tennis à l'ASPTT Metz Tennis, 54e au classement ATP.

, joueur de tennis à l'ASPTT Metz Tennis, 54e au classement ATP. L'équipe des filles du Metz Handball, championnes de France 2019

championnes de France 2019 Habib Diallo, joueur au FC Metz, champion de France de Ligue 2, 2e meilleur buteur de Ligue 2, 8 buts en 13 match en Ligue 1 avec le FC Metz.

joueur au FC Metz, champion de France de Ligue 2, 2e meilleur buteur de Ligue 2, 8 buts en 13 match en Ligue 1 avec le FC Metz. Quentin Bigot, lanceur de marteau, champion de France 2017, 2018 et 2019, 2e aux championnats d'Europe, 2e aux championnats du Monde.