Assistez au match SDR/OGC Nice en gagnant vos places et votre Pass VIP !

Le Stade de Reims reçoit, à domicile, l'OGC Nice, dimanche 15 janvier, au Stade Delaune. Le début de l'année 2023 promet d'être brûlant !

Will Still pourra compter sur ses hommes pour défendre fièrement leur terrain et leur classement actuel tout à fait correct en Ligue 1.

Vous voulez assister au match ? Tentez votre chance au 03 26 48 2000 (prix d'un appel local) dans le 6-9 et dans 100% Stade de Reims afin de repartir avec vos places ou votre Pass VIP. Pour rappel, ce dernier comprend deux places en loge, l'accès au cocktail et l'accès au parking sécurisé. De quoi passer une belle soirée devant un match prometteur !

Stade de Reims - OGC Nice, c'est dimanche 15 janvier dès 15 heures, en direct sur France Bleu Champagne-Ardenne, avec toujours les commentaires d'Alexandre Audabram depuis le stade Delaune et de Julien Lampin depuis nos studios !