Assistez au match SDR/OL de ce dimanche 28 août, en écoutant France Bleu Champagne-Ardenne !

Le Stade de Reims recevra l'Olympique lyonnais ce dimanche 28 août ! En écoutant France Bleu Champagne-Ardenne, repartez avec vos places et votre Pass VIP !

Le 19e affrontant le 4e du classement, ce dimanche 28 août : l'affiche est belle pour un début de saison de foot et la rencontre s'annonce prometteuse. Ce match, c'est la rencontre entre le Stade de Reims et l'Olympique lyonnais.

Un joli match en perspective

Reims veut s'accrocher à la Ligue 1 et Lyon veut intégrer le podium et s'y maintenir durant toute la saison. Autant dire que les équipes sont plus que motivées pour ce match qui s'annonce aussi intéressant pour elles que pour les spectateurs.

Le rythme soutenu et les belles actions devraient sans nul doute être légion, dimanche 28 août, à partir de 17 heures, dans l'enceinte du Stade Delaune.

Gagnez vos places et votre Pass VIP !

Envie d'assister à un match aussi prometteur ? Vos places et votre Pass VIP (incluant places, cocktail et parking) sont à gagner en écoutant votre radio préférée !

Soyez à l'écoute et composez le 03 26 48 2000 (prix d'un appel local) pour appeler au moment opportun.

Le tirage du Pass VIP aura lieu ce vendredi 26 août, dans 100% Stade de Reims.