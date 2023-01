Avec Comtois rends-toi, prenez la direction de l'Alsace pour un merveilleux week-end à deux

Et si vous tentiez de gagner ce moment hors du temps... L'Hostellerie La Cheneaudière est un établissement raffiné, idéalement situé dans la vallée de la Bruche, avec des chambres surplombant les forêts ou les montagnes. Plongez dans cette atmosphère chaleureux et chic, savourez les délicieux mets minutieusement préparés par des cuisiniers aux riches parcours...Prélassez-vous dans le "Nature-Spa" d'exception de 2500m2.

ⓘ Publicité

Tout est réuni pour que votre week-end soit inoubliable :

une nuit en grande suite

un dîner gastronomique à 3 plats à la carte selon vos envies

le petit-déjeuner buffet

l'accès au Nature Spa de 2500m2 avec 4 piscines, 5 saunas, hammam, bains bois...

La Cheneaudière - La Cheneaudière

Ça fait rêver n'est-ce pas... et bien...Tentez votre chance, participez à Comtois rends-toi :

Tous les jours entre 11h et midi composez le 03 84 22 82 82 pour vous inscrire et participer au jeu "Comtois rends toi". Une fois votre inscription faite, restez bien près du téléphone, il se pourrait qu'il sonne ! Répondez à un maximum de questions en 1 minute et tentez, ou pas, la question " Neni ma foi " qui vous permettra de doubler vos points si votre réponse est juste, ou de les diviser par 2 si elle est fausse.

Chaque jour, la personne qui aura marqué le plus de points remportera une radio bluetooth France Bleu, ainsi que sa chance d'être tirée au sort vendredi pour remporter ce fabuleux week-end à La Cheneaudière

Allez...Osez appeler et passer à la radio...