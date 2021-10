Avec "Embarquement Immédiat" jouez jusqu'à vendredi, pour remporter un weekend dans une cabane en bois

Nutchel promet à ses hôtes une expérience de « glamping* » remarquable : véritable retour aux sources, conciliant habilement confort et respect de l’environnement. Fort du plébiscite de sa première implantation dans les Ardennes belges, authentique preuve de concept, le jeune exploitant européen dévoile sa nouvelle réalisation et réaffirme ainsi son leitmotiv : se déconnecter pour mieux se reconnecter, à soi et aux autres.

A moins de 3 km, la gare de Saint-Blaise-la-Roche et ses liaisons TER régulières garantissent une accessibilité optimale du domaine, faisant la part-belle aux mobilités douces. Une promesse de dépaysement à moins d’une heure de Strasbourg et à 3h30 de Paris.

Facilement accessible, le village devient un lieu pour se ressourcer et se recentrer, avec les gens que l’on aime, le temps d’un week-end ou d’un petit break en cours de semaine.

Les aménagements se recentrent sur l’essentiel et limitent leur emprise sur les écosystèmes. Les 37 Tiny House du village, équipées de meubles en matériaux recyclés et d’une superficie pouvant aller jusqu'à 35 m2 chacune, sont construites à partir de bois issus de productions durables et européennes. Fortes du savoir-faire et de la conception exclusive de Nutchel, les cabanes se déclinent en 7 modèles distincts conçus spécifiquement pour le décor luxuriant et naturel de la vallée.

le séjour signé Nutchel se vit comme une véritable plongée dans la nature, au cœur des grands espaces de la Vallée de la Bruche

De l’émotion au souvenir, Nutchel aspire à réinventer l’utopie : par des gestes simples, au travers d’un retour au pragmatisme primaire, chacun se laisse habiter par un instant de pleine conscience où proximité avec la nature favorise le retour à soi, mais aussi à l’autre. Dès le 22 octobre 2021, il sera possible de résider, pour un court séjour de 2 à 4 nuits, dans l’un des 37 hébergements insolites du village forestier Nutchel L’Alsace. Répartis sur un domaine de 7 hectares, ces cabanes aussi cosy que charmantes se révèlent attractives par leurs lignes pures et design élaboré. De grandes baies font la part-belle au panorama vosgien.

Une fois détendu, l’hôte s’engage avec plaisir dans une micro-aventure, nourrie de multiples activités de plein air : découvrir les alentours à pied ou à vélo, fabriquer une cabane en famille, se retrouver autour d’un panier garni pour le petit-déjeuner ou un barbecue, se décontracter dans l’un de deux saunas du domaine… Assurément bienfaisante et détoxifiante, la parenthèse garantit un bol d’air frais tant pour le corps que pour l’esprit, un lâcher-prise indispensable dans la société actuelle et permet à Nutchel de déployer sa mission : être un créateur de liens.

*Glamping : anglicisme qui désigne un mode d'hébergement touristique en pleine nature avec un confort haut de gamme.