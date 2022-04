Avec "Embarquement Immédiat" jouez jusqu'à vendredi, pour remporter votre séjour chez Huttopia !

C’est la promesse d’évasion et de découvertes au cœur de sites naturels uniques. (Re)découvrez un nouvel art de camper entre lacs, rivières, forêts, mers et montagnes pour des vacances inoubliables !

Avec Huttopia, voyagez libre, campez nature !

LES CAMPINGS NATURE

Un bel emplacement de camping pour tente, caravane ou camping-car, une tente équipée, un chalet ou une roulotte c’est selon vos envies ! Un joli coin de nature avec des activités de plein air, des piscines chauffées et un bar/pizzeria pour la convivialité.

Du 11 au 15 avril participez à "Embarquement Immédiat" de 11h à 12h jusqu'à vendredi pour gagner votre séjour chez Huttopia Forêt des Vosges ou Huttopia Wattwiller

UN SEJOUR D'UNE SEMAINE (5 nuits) QUI COMPREND :

Une semaine (5 nuits) en tente toile et bois avec salle de bain (jusqu’à 5 personnes),

HUTTOPIA FORÊT DES VOSGES :

Tente Trappeur Village

Un Village au plus près de la nature en plein massif des Vosges, dans un environnement forestier exceptionnel. Profitez des deux belles piscines, du spa et des activités incluses lors de votre séjour en Lorraine.

Tente Trappeur Village

Au cœur du massif des Vosges, et à seulement 10 km de Gérardmer, le nouveau Village Huttopia Forêt des Vosges est un véritable jardin d’Eden perdu en pleine forêt. Sur place, vous apprécierez le confort des hébergements et du Centre de Vie, le grand espace piscine avec bassin couvert et chauffé, le spa forestier au milieu des sapins et la multitude d’activités incluses.

Village Huttopia Forêt des Vosges

2 Gademont, 88640 Granges-Aumontzey

HUTTOPIA WATTWILLER

Camping Tente Trappeur

Un séjour au cœur de l’Alsace au plus près de la route des vins et des incontournables de la région ! Le camping Huttopia Wattwiller vous accueille pour un séjour nature sur un site propice à la détente et à la tranquillité.

camping-tente-trappeur

Proche de Mulhouse et Colmar, le camping Huttopia Wattwiller est un site spacieux et boisé, idéal pour toutes vos escapades et proche des merveilles alsaciennes ! Sur place, les 2 piscines (couverte et extérieure), le terrain de tennis, le centre de vie chaleureux avec sa cheminée, le resto et sa belle terrasse, et le programme d’activités pour petits et grands pendant l’été rendront vos vacances inoubliables.

Camping Huttopia Wattwiller ****

Route des Crêtes, 68700 Wattwiller

Pour en savoir plus :