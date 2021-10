Avec "Embarquement Immédiat" jusqu'à vendredi, jouez pour gagner un séjour au Rothaus GenussWelt

Du 4 au 8 octobre 2021, participez à "Embarquement Immédiat" de 11h à 12h jusqu'à vendredi pour gagner un séjour pour deux personnes au Rothaus GenussWelt dans le Bade-Wurtemberg avec l’Office National Allemand du Tourisme et le Rothaus GenussWelt.

France Bleu Alsace, l’Office National Allemand du Tourisme et le Rothaus GenussWelt vous offrent, dans le cadre de l’émission "Embarquement immédiat" un superbe séjour au Rothaus GenussWelt où vous pourrez vous régaler des nombreuses spécialités culinaires de la Forêt-Noire.

Une escapade insolite en plein cœur de la Forêt-Noire

Partez pour une escapade à 1 000 mètres d'altitude en plein cœur de la Forêt-Noire avec de magnifiques panoramas et détendez-vous dans un Biergarten avec vue directe sur la brasserie.

Rothaus GenussWelt - crop_Auswahl

En ce qui concerne les bières, Rothaus a toujours mis l'accent sur la fraîcheur, la qualité des matières premières et la régionalité que l’on retrouve jusque dans les assiettes. Profitez d’un repas régional dans le restaurant et dans le Biergarten, le Chef cuisine des produits frais, de saison et locaux. Le Biergarten est ouvert par beau temps, de mai à octobre.

Après une journée de découvertes, vous pourrez vous reposer dans une des 17 chambres confortables de l’hôtel. Modernes et d’inspiration régionale, les chambres offrent tout le confort pour un séjour inoubliable.

Rothaus Genusswelt - crop_Auswahl

Rendez-vous du 4 au 8 octobre 2021 pour tenter votre chance au 03 88 25 15 15 de 11h à 12h dans "Embarquement Immédiat" !

Un Séjour pour deux personnes qui comprend :

Le transport Alsace - Rothaus GenussWelt en train et bus

en train et bus Une nuitée pour deux personnes au Rothaus GenussWelt

Une visite guidée de la brasserie

Un panier gourmand avec du vin, bière et des spécialités régionales envoyé à votre domicile en amont du séjour

Pour en savoir plus :

Le Site Internet du Rothaus GenussWelt

Dans le contexte actuel, le Rothaus GenussWelt a mis en place des mesures sanitaires COVID-19. Le pass sanitaire est actuellement demandé pour se rendre au Rothaus GenussWelt.

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé