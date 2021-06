Avec "Embarquement Immédiat" jusqu'à vendredi, jouez pour votre excursion shopping à l’Outletcity Metzingen

France Bleu Alsace, l’Office National Allemand du Tourisme et l’Outletcity Metzingen vous offrent dans le cadre du jeu "Embarquement Immédiat" de 11h à 12h00 un superbe séjour à l’hôtel Alchalm près du centre commercial premium l’Outletcity Metzingen pour découvrir une mode haut de gamme dans des magasins d’usine à des prix attrayants ainsi qu’un large éventail de restaurants.

L’Outlecity, la promesse d’une expérience shopping inoubliable

L’Outletcity Metzingen, connue comme la maison Hugo Boss, une des trois marques à l’initiative du projet de l’Outletcity Metzingen, a été le premier centre de magasins d’usine en Allemagne en 1997 et est aujourd’hui le plus grand centre de shopping d’Europe. Vous y trouverez plus de 130 marques de luxe à prix réduits dans la mode, le sport, la bijouterie et la décoration.

l’Outletcity Metzingen

Avec des réductions de -70%* toute l’année (et plus pendant les soldes) vous pourrez vous faire plaisir ! L’Outletcity Metzingen propose également de nombreuses options de restauration.

Rendez-vous du 7 au 11 juin 2021 pour tenter votre chance au 03 88 25 15 15 de 11h à 12h dans "Embarquement Immédiat" !

Un Séjour pour deux personnes qui comprend :

Le transport Alsace - Allemagne en train

1 nuit pour 2 personnes à l’hôtel Alchalm , petit-déjeuner inclus

Un package VIP Shopping de l’Outletcity Metzingen

Une carte de cadeau de l’Outletcity Metzingen d’une valeur de 100€

Découvrez également l’Outletcity Metzingen avec toutes ses marques, ses offres et sa gastronomie.