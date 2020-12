Avec France Bleu Bourgogne, gagnez une nuit de rêve pour deux avec le Domaine des Prés verts

Avec France Bleu Bourgogne, laissez-vous tenter par un séjour inoubliable au Domaine des Prés verts & Spa Vinésime, un hôtel de luxe unique en France. Un havre de paix où règnent confort et bien-être.

Domaine des Prés verts & Spa Vinésime - Photo non contractuelle

Au cœur d’un patrimoine remarquable en Bourgogne, en passant par la Route des Grands Crus, découvrez le canal de Bourgogne et le Parc Naturel du Morvan. Profitez d’un écrin de douceur sur quatre sites idylliques de l’Auxois dont Châteauneuf (un des plus beaux villages de France)

dans nos Cabanes perchées et Suites 4 étoiles.

Située à Châteauneuf, l’un des plus beaux villages de France perché à 500 mètres d’altitude, la Suite est abritée dans une bâtisse en pierres de tailles. La décoration de cette chambre très spacieuse respire la nature : enduits à l’argile, chêne et peuplier, lin et laine… Elle bénéficie d’un Jacuzzi privatif intérieur pour un séjour placé sous le signe de la relaxation.

Le Domaine des Prés Verts Spa - 10 impasse des Prés Verts - Hameau de Pochey - 21230 Jouey

T. +33 (0)3 45 44 05 60

