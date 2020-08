Avec "I Love Bourgogne Franche Comté", le bonheur est dans le Pré !

Adeptes de nature préservée et de beaux paysages, de gastronomie, d’authenticité, de savoir-faire, d’histoire, voilà une très bonne adresse : "Le Pré Oudot" à Fournets-Luisans dans le Haut-Doubs !

"Le Pré Oudot" à Fournets Luisans (25)

Dimanche 9 août, entre 10h et 11h, écoutez "I Love Bourgogne Franche Comté" sur France Bleu et offrez-vous un superbe séjour dans une ancienne ferme comtoise traditionnelle. La nuit, le repas et le petit déjeuner , tout est compris ! Il y a même un espace bien être avec sauna, espace massage et douche à l’italienne mais chuuutt, ça reste entre nous :) A dimanche.