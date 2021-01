Avec les artisans boulangers du Morbihan, France Bleu Armorique vous offre votre Galette des Rois

Savoir-faire, amour, travail, passion. Il faut bien plus que du beurre et une fève pour faire une bonne galette des rois. Et ça, les artisans boulangers de Bretagne le savent bien !

Depuis le 4 janvier, vous gagnez la vôtre tous les jours sur France Bleu Armorique, en partenariat avec la Fédération de la Boulangerie du Morbihan.

Qui deviendra reine ou roi ? © Getty - _laurent

Une galette des rois pour 6 personnes à gagner du lundi au vendredi à 6h20 et 7h20 en jouant à Chrono Caféine, et dans le Quiz Breizh dans la matinale du week-end.

Régalez-vous !