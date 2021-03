Balade au coeur du jardin-monde, le Parc Botanique de Haute-Bretagne, à gagner sur France Bleu Armorique

Du lundi 15 au vendredi 19 mars, gagnez chaque jour 4 entrées pour le Parc Botanique de Haute-Bretagne (Ille-et-Vilaine) en jouant à Chrono Caféine à 6h20 et 7h20

Depuis le 1er mars, les visiteurs se régalent au nord de Fougères. Le Parc Botanique de Haute-Bretagne a rouvert ses portes pour des heures de balade à travers les plantes et fleurs du monde entier.

Pour sa 25e année d'ouverture, arpentez les allées du parc et ses 25 hectares pour un vrai voyage parmi les cultures du monde entier.

Le jardin du soleil levant du Parc Botanique de Haute-Bretagne - Parc Botanique de Haute-Bretagne

À chaque époque, ses couleurs : les sensations changent au fil des floraisons des plantes du Parc. En venant le 31 mars, découvrez par exemple camélias, magnolias caducs et prunus. Début juin, vous admirerez les kalmias, les céanothes, les pivoines et les rosiers anciens.

La source bleue, l'un des jardins romantiques - Parc Botanique de Haute-Bretagne

Profitez d'une journée hors du temps au Parc Botanique de Haute-Bretagne pour une aventure poétique et enchanteresse. Un grand bol d'air et une excursion dont on a tous besoin !

Vos entrées à gagner en jouant à Chrono Caféine cette semaine : quatre bonnes réponses en 1 minute = 4 entrées ! Rendez-vous à 6h20 et 7h20 sur France Bleu Armorique pour battre la cafetière !