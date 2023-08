Bali, une combinaison parfaite entre découverte et relaxation pour des vacances réussies !

Alors que le mot “rentrée” s’invite dans toutes les discussions, France Bleu Paris et la Maison de l’Indonésie se sont associées pour vous offrir vos prochaines vacances à savoir un séjour de 10 jours et 9 nuits chez l’habitant à Bali.

Bali, une destination de voyage paradisiaque

Ici, la nature est reine, entre volcans surplombant la jungle tropicale, étendues de rizières verdoyantes et plages de sables noirs ou blancs. Ces splendeurs naturelles s’ajoutent à une histoire exotique dont témoignent ses anciens palais, ses nombreux temples sacrés et son riche patrimoine d’art, de musique et d’artisanat. Une île marquée par la spiritualité, très présente dans le quotidien des balinais, et qui a su préserver ses coutumes et traditions.

Découvrez la nature luxuriante de Bali

Dépaysement garanti dès votre première journée où vous pourrez partagez le quotidien d’une famille balinaise, explorer la nature luxuriante et ses rizières omniprésentes. Profitez de votre séjour pour visiter les temples de la région d’Ubud, la capitale artistique et culturelle de Bali, découvrir la ferveur religieuse de “l'île des dieux” et faire du snorkeling dans les fonds marins extraordinaires au large de Pemuteran.

Nichée au sein de l’archipel indonésien, l’île de Bali est une destination parfaite pour des vacances réussies ! A noter que les trajets aller-retour sont également offerts.

En route pour un dépaysement total

Ce voyage pour 2 personnes est à s’offrir avant décembre 2024 !

La Maison de l’Indonésie, une invitation au voyage

Fondée en 2020 par Mme Eka Moncarre, la directrice OT de l’Indonésie et membre éminent de la diaspora indonésienne en France, l’objectif de la Maison de l'Indonésie est de vous faire découvrir et voyager à travers les épices extraordinaires venant de l'Indonésie. Ce sont des épices de terroir, sauvages ou cultivées selon des méthodes biologiques, récoltées et séchées de façon artisanale et traditionnelle.

Mais attention, la Maison de L'Indonésie est bien plus qu’un café-boutique-galerie-épicerie fine. Ici, vous pourrez participer à différents ateliers autour du café, du chocolat, des épices ou encore des massages mais aussi découvrir de nombreuses expositions.

Découvrez sans plus attendre la Maison de l'Indonésie, 5 rue Jean Zay dans le 14e à Paris

Avec ses 4 mètres de haut et sa décoration unique réalisée par des artistes indonésiens, comme le magnifique plafond avec des nuages en motifs de batik, cet endroit est comme un musée avec une expérience immersive.

Comment jouer ?

Rien de plus simple, il suffit d’écouter France Bleu Paris entre 6h et 9h et de participer au jeu dès que l’animateur vous y invite.

Tirage le lundi 11 septembre à 8h50.

Bonne chance à tous !