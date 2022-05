Besoin de vous ressourcer ? Gagnez un week-end à Deauville avec accès illimité à l'espace détente

Vous séjournerez dans un hôtel 3 étoiles aux chambres spacieuses, raffinées et chaleureuses pour un séjour agréable à 2.

L'hôtel est doté de 2 piscines chauffées (en saison), d'un complexe sportif avec courts de tennis et d'un parcours de golf 27 trous à 5 minutes. Un lieu unique sur la côte normande.

Le séjour comprend le petit-déjeuner, le dîner et l’accès à l’espace détente en illimité.

Comment jouer ?

Une seule chose à faire, appelez votre radio au 01.42.30.10.10 et inscrivez-vous pour jouer en direct dans l’émission Embarquement Immédiat entre 11h et 12h.

Une fois à l’antenne, vous devrez tenter de répondre correctement à un maximum de questions. 1 question, 5 secondes de réflexion. Si le temps de réflexion est dépassé ou si la réponse est fausse, le jeu s’arrête.

Pas d’égalité possible, le plus haut score de la semaine, c’est-à-dire l’auditeur ayant répondu au plus grand nombre de questions d’affilée, est déclaré gagnant de la semaine.

Bonne chance à tous