Bientôt février et France Bleu continue de vous gâter !

Nancy, France

On commence avec des spectacles :

Franck Dubosc Fifty Fifty

« A 50 balais, le plus dur c’est que t’es un vieux pour les jeunes, et t’es un jeune pour les vieux, t’es fifty fifty... Mi-figue mi-raisin... Sec, pour le coup ».

A la fois éternel séducteur aux yeux couleur océan et jeune papa poule attendri par ses deux petits super-héros, Franck Dubosc nous livre un nouveau spectacle d’une sincérité totale et d’une drôlerie imparable ! Rendez-vous le 7 février au Zénith de Nancy.

Mes5mer Hypersensoriel

Messmer repousse à nouveau les limites du subconscient dans son spectacle Hypersensoriel, en mettant cette fois à profit nos cinq sens. Quels sont leurs secrets, leurs pouvoirs insoupçonnés ? Peut-on les décupler, les altérer ? Et si nous avions un 6ème sens qui sommeille en nous ? Cela sera à découvrir grâce à France Bleu le 12 février à 20h au zénith de Nancy.

Pour plus de renseignement sur ces deux spectacles rendez-vous sur le site du Label Ln

Du cinéma :

Avec l'avant-première du film "Mine de rien" à voir le mardi 4 février à 20h à l'UGC St Jean de Nancy et à 20h à UGC Ludres. Rencontrez l'acteur/réalisateur Mathias Mlekuz et les acteurs Arnaud Ducret, Philippe Rebbot, Mélanie Bernier et Marianne Garcia à la fin du film !

Synopsis : Dans une région qui fut le fleuron de l'industrie minière, deux chômeurs de longue durée, ont l'idée de construire un parc d'attraction "artisanal" sur une ancienne mine de charbon désaffectée. En sauvant la mine et sa mémoire, ils vont retrouver force et dignité.

Affiche du Film MINE DE RIEN

A ne pas manquer aussi Miss le 3 février et Forte le 20 février. Plus d'info ICI

Un grand défi ou France Bleu vous gâte encore :

Du 3 au 7 février 2020, France Bleu vous propose un grand défi. Gagnez 75€ en carte illicado à dépenser dans plus de 120 enseignes. L'occasion pour vous de vous faire plaisir ou de faire plaisir.

La "St Valentin" arrive à grand pas

Du 10 au 14 février 2020 gagnez une Love Box de chez Lorraine Réception mais aussi des boites de chocolat de la Chocolaterie Schmitt ainsi que des bouquets de fleurs offert par Laure Cardot de L'atelier 81.

Dîner en amoureux © Getty

C'est plutôt sympa, non ? Et tous cela n'est qu'un avant-goût de que qui vous attend.

Maintenant c'est à vous de jouer... 03.83.36.20.20, bonne chance à tous !