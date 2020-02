Blagues et défis, France Bleu Elsass vous offre de quoi animer votre soirée

La boîte de jeu Blagues et défis - Larousse Jeunesse

Une boîte en forme de cube qui renferme 200 cartes de blagues et devinettes, et tous les inconditionnels que les enfants adorent : des rébus, des charades, des "Monsieur Madame", des blagues de "Toto"… Quelques exemples : Monsieur et Mame Orleuski ont une fille, comment s'appelle-t-elle ? (Jade, car J'adore le ski) Quel poisson ne fête jamais sont anniversaire ? (le poisson pané) Pourquoi les cannibales n'aiment-ils pas manger des clowns ? (car ils ont un drôle de goût) Quel est le comble pour un fleuriste ? (c'est de se faire envoyer sur les roses).

Il suffit de vous inscrire dans le module de jeu ci-dessous avant le dimanche 23 février 2020 à minuit pour participer au tirage.