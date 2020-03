Bricolage maison, une bible pour toute vos réalisations, à gagner avec France Bleu Elsass

480 pages de bricolage dans la maison, à réaliser vous même. Et c'est France Bleu Elsass qui vous l'offre.

Cette encyclopédie est un véritable concentré de savoir-faire touchant les principaux domaines du bricolage mis à disposition de tout bricoleur et même débutant. Textes de spécialistes, dessins et photos pas à pas vous permettront de guider tous vos désirs de réalisations dans la strict respect de la sécurité des normes en vigueur et des techniques de mise en oeuvre actuelles.

1800 photos, 450 schémas, 480 pages pour réussir vos travaux de maçonnerie, plâtrerie, carrelage, plomberie, menuiserie, électricité, peintures, soudure, ... Vous deviendrez un vrai pro avec "Bricolage maison" aux éditions SAEP !

France Bleu Elsass vous offre la bible "Bricolage maison"

Pour tenter votre chance, il suffit de vous inscrire avant le dimanche 8 mars 2020 à minuit.