C'est Halloween au Parc de Sainte Croix et France Bleu vous offres vos entrées.

Du lundi 7 au vendredi 11 octobre gagnez vos entrées pour fêter Halloween au parc animalier de Sainte Croix grâce à France Bleu. Et rejoignez les plus de 3 millions de visiteurs du parc.

Rhodes, France

Pendant les vacances de la Toussaint de 10h à 18h, venez vivre en famille de nombreuses aventures monstrueuses avec France Bleu au Parc de Sainte Croix :

Rencontre avec les sales bestioles à la Cabanéo, le labyrinthe des frissons, la ferme des six-trouilles, le repas des animaux avec des citrouilles (lémuriens, loups, ours, etc.), le laboratoire des sorciers, le salon de mocheté (salon de maquillage), sculpture sur citrouilles, les jeux d’Halloween (chamboule-tout, les anneaux d’Arlequin…) et bien d’autres affreuses animations ! Amusements et frissons garantis pour toute la famille !

Profitez en pour découvrir "Le nouveau monde"

Enseigne le nouveau monde - Parc animalier de Sainte Croix

Sainte-Croix enrichit sa visite d’une nouvelle zone de 8,5 hectares consacrée aux grands espaces nord-américains dont l’essentiel de l’espace sera réservé aux animaux : bisons d’Amérique, ours noirs, coyotes, ratons-laveurs, dindons sauvages, chiens de prairie, porcs-épics américains et moufettes !

Le roi de la prairie par John Lopez - Parc de Sainte Croix

Alors si vous voulez profiter du parc de Sainte croix et de toutes ces nouveautés écoutez France Bleu et tentez de remporter vos entrées au 03.83.36.20.20

Bonne chance à tous.