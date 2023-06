C'est le moment de vous détendre en thalasso à Perros-Guirec 💆‍♂️💆‍♀️

Cité balnéaire bretonne de renommée nationale, Perros-Guirec accueille depuis le 1er mars la dernière-née des thalassos : Roz Marine , une thalasso dynamique et dans l’air du temps.

Ce centre de soins est doté d’équipements de dernière génération, et possède, en son cœur, un magnifique jardin d’hiver mais aussi un parcours celtique et un bassin d’eau de mer avec vue panoramique sur la Côte de Granit Rose.

Roz Marine, c’est également un hôtel de 91 chambres et deux restaurants avec vue mer pour venir s’immerger dans un cocon de bien-être pour des courts comme de longs séjours.

Vous passerez la nuit dans une chambre double avec vue sur mer et petit-déjeuner buffet offert - Agence lalanterne.bzh

À l’image de la côte majestueuse qui se jette sur la mer de Bretagne, Roz Marine fait écho à la Côte de Granit Rose et nous transmet les valeurs de sa terre natale.

C’est la promesse d’offrir toute la puissance de l’univers marin pour faire revivre et vibrer l’expérience de la thalasso. Ici, on partage une expérience unique et hors du temps, où l’on apprend à mieux vivre et à prendre soin de soi grâce aux bienfaits du milieu marin.

Un aperçu du soin cabine affusion, possible de faire en duo - Agence lalanterne.bzh

Alors, cela vous dit ? Pour tenter de remporter ce séjour, jouez en direct au Ptêt Ben Quiz de 11h à 12h sur France Bleu Cotentin en appelant le 02 33 23 13 23

Modalités : ESCALE 2 JOURS/1 NUIT pour 2 personnes au sein de la Maison Roz Marine Thalasso Resort à Perros Guirec comprenant par personne : 1 nuit en chambre double vue mer, 1 petit déjeuner buffet, 1 déjeuner ou dîner, 2 soins d’hydrothérapie au choix parmi : bain hydromassant, enveloppement, douche sous affusion…1 massage de 20 min)

Accès au parcours marin, parcours celtique et salle de fitness. Valeur du lot : 750 €. Bon cadeau Valable 1 an (jusqu’au 11 juin 2024)

Vous voulez en savoir encore plus ? N'hésitez pas à visiter le site internet de l'établissement : https://roz-marine-thalasso.com/