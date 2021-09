🎁CADEAU🎁 France - République Tchèque : Les championnes olympiques sont au Palais des Sports de Besançon !🤾‍

Les championnes olympiques et leurs 5 franc-comtoises

Le dimanche 8 août dernier, les Bleues s'offraient la Russie 30-25, et devenaient – pour la première fois de leur déjà longue et prestigieuse histoire – championnes olympiques de handball !

Les franc-comtoises et le hand : une longue tradition ! © Maxppp - Christian Bruna

Les meilleures handballeuses du monde – parmi lesquelles nos franc-comtoises Clarisse Mairot, Lucie Granier, Chloé Valentini, Laura Glauser, et Catherine Gabriel – seront sur le parquet du Palais des Sports de Besançon, ce mercredi 6 octobre, pour engager la phase de qualification pour le prochain Euro !

Un match des très grands soirs, réunissant ce que le monde fait de meilleur, sur fond d'enjeu et de nouveau challenge : autant dire qu'en plus de la fête, ce France - République Tchèque n'aura pas de match que le nom !

