CADEAU TOP CHRONO : Remportez vos 4 Pass Découverte BFC !

Le Pass' Découverte BFC

Avec plus de 130 activités et visites à tester – dont 10 Activités ludiques, 45 Musées thématiques & art contemporain, 25 Grands Sites, 30 Visites guidées de villes et 10 Visites gourmandes, Le Pass' Découverte BFC vous ouvre un immense champ de découvertes, aussi variées que plurielles :

ⓘ Publicité

Musées et centres d’art contemporain

Abbayes, châteaux et citadelles

Location de vélo ou rosalies

Visites guidées

Excursions en bateau

Des activités pour toute la famille, et de quoi occuper week-ends, jours fériés et vacances sans compter !

Envie d'arpenter, sillonner, contempler, profiter et vivre à fond la région ?

Rien de plus simple : une requête sur le site , et le tour est joué !

Bouclez votre valise ou fermez votre sac, vous êtes attendu(e)s !

Il existe également une application dédiée Pass Découverte ! Elle vous permet de visualiser l’ensemble des visites et activités du Pass et d’obtenir des informations sur chacun des sites sans connexion internet, après le premier téléchargement.

L'application est évidemment téléchargeable sur Apple Store comme sur Google Play.

BFC - Le Pass Découverte

🎁 Pour gagner : Top Chrono, 11h-12h ! 🎁

Pour remporter vos 4 Pass BFC Découverte (formule prime / 1 an), tentez votre chance du lundi au vendredi, dans Top Chrono, de 11h à 12h 🍀

Vos 4 Pass Découverte BFC, c'est aussi simple que tout bénef :

Le Pass Découverte annuel est valable un an à compter de la date de la première utilisation dans un site et non de la date de votre gain dans Top Chrono

Votre Pass est valable pour un adulte et un enfant accompagnant (entre 6 & 16 ans inclus)

Pour activer votre Pass, il suffit de le présenter son QR code à l’entrée du site de votre choix pour que celui-ci soit validé par le prestataire adhérent (la première utilisation du Pass active son délai d'utilisation)

Pour l'utiliser ensuite, présentez-le à l'entrée de chacun des lieux que que vous souhaitez visiter, faites-le scanner et entrez ainsi avec tous les avantages qu'il confère (que vous ayez un Pass dématérialisé sur votre smartphone ou un Pass en carte papier)