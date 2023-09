CADEAU TOP CHRONO : Remportez votre séjour oenotouristique !

🍇 Secrets de Vignobles 🍷

Secrets de Vignobles , agence de voyages uniques à Besançon, c'est d'abord un concept.

Secrets de Vignobles vous offre en effet l'opportunité de créer à la carte votre séjour oenotouristique tout au long de l'année et selon vos envies.

Fort d'une expérience de plusieurs années dans l'œnotourisme, Secrets de Vignobles est garant de la qualité des prestations et de l'accueil que vous réserveront les partenaires pour faire de votre séjour un moment unique !

En parcourant la rubrique "nos séjours sur mesure" sur le site Secrets de Vignobles , vous pourrez sélectionner vos dégustations, choisir vos activités, ainsi que votre hébergement en quelques clics.

Vous pouvez également vous rendre sur la page "nos formules séjours" pour consulter toutes les offres de séjours "clés en main".

Pour vos fêtes ou anniversaires, Secrets de Vignobles vous propose également des cartes cadeaux personnalisables à offrir à vos proches ou à vos amis.

- Par considération éthique, les dégustations sont payantes afin de pouvoir rémunérer au mieux les vignerons, par respect pour leur métier et pour vous garantir la meilleure qualité de service possible.

- Chaque vigneron, hôtel ou activité a été séléctionné.e par les soins des experts Secrets de Vignobles afin de vous garantir la qualité des séjours.

- Secrets de Vignobles est membre de l'Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme (APST) et immatriculé par Atout France au registre des opérateurs de voyages et de séjours.

06 07 95 98 12 Adresse3 rue de Lorraine

25000 Besançon

France

Formules Séjours - SdV

🎁 Pour gagner : Top Chrono, 11h-12h ! 🎁

Pour remporte votre séjour, tentez votre chance du lundi au vendredi, dans Top Chrono, de 11h à 12h 🍀

Votre séjour Secrets de Vignobles France Bleu

