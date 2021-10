🎁🐒 CADEAU : vos instants VIP – uniques et fascinants – à la Montagne des Singes 🐒🌱🌍

la Montagne des Singes : bien plus qu'une simple montagne

La Montagne des Singes – Lieu-dit La Wick, 67600 Kintzheim (vers SĂ©lestat, Ă ne pas confondre avec Kientzheim, situĂ© Ă cĂŽtĂ© de Kaysersberg !) – est un site unique, pour une montagne de dĂ©couvertes : terrain d’étude idĂ©al pour les chercheurs, les Magots y Ă©voluent en toute libertĂ© dans une forĂȘt de 24ha. Ces conditions de vie optimales, proches de l’état sauvage, leur permettent une grande libertĂ© d’action.

Outre la sensibilisation et la pĂ©dagogie, La Montagne des Singes met ainsi en Ɠuvre un certain nombre d’actions pour contribuer Ă la sauvegarde de l’espĂšce :

‱ elle contribue Ă une meilleure connaissance de l’espĂšce par les Ă©tudes

comportementales menées dans ses parcs

‱ elle maintient une prĂ©cieuse rĂ©serve gĂ©nĂ©tique

‱ elle renforce les populations sauvages par des rĂ©introductions de groupes entiers.

Depuis la création du parc, prÚs de 600 singes issus des différents parcs de La Montagne ont été

réintroduits dans le Moyen Atlas marocain

Vous en rĂȘviez ? France Bleu Besançon vous y invite !

Cette semaine, “Circuit Bleu CĂŽtĂ© jeu” vous offre vos invitations pour dĂ©couvrir la Montagne des Singes, et – si le tirage vous sourit – votre VISITE VIP / PETIT DÉJEUNER AVEC LES SINGES ! đŸ”

La Montagne des Singe : déjà plus de 50 ans de préservation des espÚces, au service de la biodiversité

Les macaques de Barbarie communiquent entre eux par des sons, mimiques et gestes : offrez-vous une immersion dans leur univers

AccompagnĂ© par un guide expĂ©rimentĂ©, vous profiterez d’une dĂ©couverte privĂ©e du parc avant l’ouverture au public, participerez au nourrissage des macaques de Barbarie et bĂ©nĂ©ficierez d’une initiation Ă l’observation de cette espĂšce fascinante et de ses comportements.

Le gilet de reporter, la paire de jumelles et le carnet de découvertes vous seront remis à votre arrivée, avant de profiter d'une heure et demie de total privilÚge !

Votre visite privĂ©e se dĂ©roulera de 9h Ă 10h30.   PrĂ©voyez une tenue adaptĂ©e Ă une activitĂ© en forĂȘt (chaussures de marche ou baskets et vĂȘtements en fonction de la mĂ©tĂ©o) đŸŒ€ïž

Prolongez la journée...

À 10h30, boisson et collation vous seront offertes, avant de profiter de l'accĂšs illimitĂ© au parc et Ă ses animations toute la journĂ©e

⚠ Informations importantes :

✠les animaux ne sont pas acceptĂ©s dans l’enceinte du parc ✠port du masque obligatoire