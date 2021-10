🎁😍😎 CADEAU : Votre séjour famille ou amis pour 6 dans ce petit coin de paradis nommé "Le Sapey" 🧖🏞🌠

Votre Gßte Orchidée

Dans un dĂ©cor Ă la fois moderne et vintage, mais surtout chaleureux, votre gĂźte OrchidĂ©e donne directement sur la terrasse, et dispose d’une grande piĂšce Ă vivre avec cuisine ouverte sur salon-sĂ©jour.

À l’étage, 3 chambres spacieuses et lumineuses ayant chacune une ambiance diffĂ©rente ainsi qu’une grande salle de bain avec douche italienne et toilette.

À l’extĂ©rieur, une grande terrasse est Ă votre disposition pour vos repas estivaux ainsi qu’un barbecue/plancha. Vous pourrez Ă©galement profiter du terrain de pĂ©tanque ainsi que de l’ensemble du vaste parc pour des jeux en plein air.

Une cuisine pour savourer tous les instants, tous les plaisirs

Depuis le gßte, vous accédez directement à l'espace Wellness.

L'espace Welness

Vous souhaitez vous ressourcer, vous dĂ©tendre, “dĂ©connecter” ? Alors l'espace Wellness de 140mÂČ est fait pour vous !

Le bien-ĂȘtre y prendra tout son sens, et tous vos sens !

ComposĂ© d’une grande piscine intĂ©rieure chauffĂ©e avec vue sur le parc, il vous offre aussi – dans une ambiance plus feutrĂ©e – le bonheur d'un vĂ©ritable spa JacuzziÂź et un grand hammam aux fragrances variĂ©es.

L'espace Wellness est accessible de 9h Ă 22h. Le spa et le hammam sont interdits aux enfants de moins de 12 ans. Toute boisson et nourriture y sont interdites.

La terrasse, pour des moments de partage en toute saison

Pour gagner : Circuit Bleu, CÎté Jeu !

Tous les jours, 11h - 12h, France Bleu Besançon vous offre la chance de vous qualifier pour le tirage du vendredi : quiz, QCM, culture G, connaissances ou bon sens, nos questions n'attendant plus que vos réponses !

L'une des deux chambres du gßte Orchidée

Votre séjour

3 jours et 2 nuits, pour 6 personnes, linge de lit et de toilette fourni !

France Bleu Besançon et le GĂźte du Sapey, aux Premiers Sapins (anciennement Nods, 25), vous rĂ©servent un week-end de rĂȘve !