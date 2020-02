Cap sur la région Pays de La Loire ! Gagnez 1 semaine pour 2 à Pen-Bron

Du 10 au 14 février, France Bleu Paris et Odesia s’associent pour vous offrir un séjour d’1 semaine pour 2 personnes à Pen-Bron, petits déjeuners et accès à l’espace bien-être compris.

Paris, France

La presqu'île de Pen-Bron est la partie la plus au sud du territoire communal de La Turballe. C'est une pointe sablonneuse, entourée d'eau de mer à l'ouest, au sud et à l'est, sur un secteur dunaire d'environ 70 hectares, de pins maritimes formant le bois de Pen-Bron.

Son extrémité sud s'avance en direction du port du Croisic, s'arrêtant à 550 m de celui-ci au bord d'un détroit séparant la pointe de Pen-Bron de, plus au sud, la presqu'île du Croisic.

Le littoral ouest de la presqu'île de Pen Bron, donnant sur cette partie de l'océan que l'on appelle également « rade du Croisic », forme une longue plage de sable. Des sentiers pédestres permettent de parcourir la presqu'île.

L’hôtel de Pen Bron - DR : Odésia

Vous séjournerez à l’hôtel de Pen Bron, idéalement situé sur la presqu’île de Pen Bron, face au Croisic et à seulement 20 minutes de la station balnéaire de la Baule.

Labellisé Natura 2000, sa situation exceptionnelle vous promets des moments de détente absolue : depuis le restaurant ou les chambres, profitez d'une vue à couper le souffle sur l'océan atlantique.

Le séjour comprend également un accès à l’espace bien-être. Quoi de mieux qu’un bain bouillonnant ou un massage pour se relaxer.