Casting France Bleu : montez sur scène à Angers le 22 septembre avec la troupe de l'Héritage Goldman

Pour participer et être peut-être celle ou celui qui sera invité sur scène, rien de plus simple : filmez-vous interprétant le titre de Jean-Jacques Goldman « Puisque tu pars » (format 1’ max), inscrivez-vous et envoyez votre vidéo sur francebleu.fr via notre formulaire en ligne. Vous devrez sélectionner la ville pour laquelle vous concourez.

France Bleu et « L’Héritage Goldman » n’attendent plus que vos vidéos !

Si vous êtes sélectionné(e), vous deviendrez chanteur(se), le temps d’un soir, sur le final du spectacle « L’Héritage Goldman », tout en profitant d’une expérience hors du commun ; vous participerez aux répétitions, vous dinerez au catering avec la troupe, vivrez le spectacle en backstage, et le live devant des milliers de spectateurs !

Du mardi 2 janvier au vendredi 10 février 2023, participez au casting organisé par France Bleu !

Teaser : découvrez la Tournée 2023 de l'Héritage Goldman

