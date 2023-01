Casting France Bleu : montez sur scène à Montpellier le 25 mars 2023 avec la troupe de l'Héritage Goldman

Pour participer et être peut-être celle ou celui qui sera invité sur scène, rien de plus simple : filmez-vous interprétant le titre de Jean-Jacques Goldman « Puisque tu pars » (format 1’ max), inscrivez-vous et envoyez votre vidéo sur francebleu.fr via notre formulaire en ligne. Vous devrez sélectionner la ville pour laquelle vous concourez.

L'héritage Goldman c'est rendez-vous pour vous au Zénith de Montpellier le 25 mars 2023 à 17h

France Bleu et « L’Héritage Goldman » n’attendent plus que vos vidéos

Teaser : découvrez la Tournée 2023 de l'Héritage Goldman