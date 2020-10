CASTING - Vous parlez alsacien ? Vous rêvez de faire de la radio ? Inscrivez-vous

France Bleu Elsass vous ouvre son micro ce 11 novembre, à l'occasion des 90 ans de la radio publique en alsacien. Participez au casting et animez votre émission de radio !

Le 11 novembre 1930, émettait en Alsace la première radio publique, Radio Strasbourg. 90 ans plus tard, la radio de service public est toujours là, plus présente que jamais dans le quotidien des Alsaciens. France Bleu Elsass fête ce 11 novembre 2020, plus spécialement les 90 ans de présence de la langue régionale sur les ondes.

Et pour signifier que notre langue alsacienne est toujours bien vivante, France Bleu Elsass propose, pour cette journée particulière, d'ouvrir le micro aux jeunes Alsaciens qui parlent encore le dialecte et qui ont envie d'animer une émission de radio. Vous avez moins de 35 ans, vous êtes dialectophone, vous avez toujours rêvé de parler dans un micro, animer une émission de radio ? Alors, à vous de tenter votre chance !

France Bleu Elsass vous invite à animer une heure d'émission le 11 novembre

Nous vous invitons à remplir le module ci-dessous avec les réponses à quelques questions et vos coordonnées. Notre équipe d'animateurs sélectionnera les heureux élus qui pourront intervenir sur l'antenne de France Bleu ce 11 novembre. Vous serez contacté par téléphone pour un briefing avant le 11 novembre.