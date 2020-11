Ce jeudi 19/11, tentez de gagner votre Palette de pellets ou de bois de chauffage La Bûche Eco !

France Bleu Breizh Izel et La Bûche Eco à Plouguerneau vous offre une palette de pellets ou de bois de chauffage entre 6h et 9h... A vous de jouer !

Pour tentez de gagner cette palette d'une valeur de 340 € ce jeudi 19 novembre, inscrivez-vous par téléphone au 02 98 53 65 65 aux horaires ci-après (pendant la durée du disque) :

6h26

6h36

7h09

7h36

8h09

8h55 tirage au sort

Feu de bois

La Bûche Eco Plouguerneau

100% bois français

100% naturel

100% bois non traité

Commandez facilement pellets et bois de chauffage La bûche ECO est spécialisée dans la fourniture de bois de chauffage, pellets, bûches densifiées et Equibûches, dans l’Ouest Bretagne. Livraison dans tout l'Ouest Bretagne. Produits français de qualité et éco-responsable.

Services La bûche ECO vous propose la vente et la livraison sur palette de bois de chauffage, de granulés de bois (ou pellets) agréé DIN Plus et fabriqué en Bretagne, de bûches densifiées ainsi que du bois d’allumage. Découvrez notamment l’Equibûche, bûche écologique et économique agréée par la COP21.

Livraison dans l’Ouest Bretagne en regroupement de commandes et en livraison Express : Brest, Quimper, Concarneau, Landerneau, Douarnenez, Guipavas, Plougastel-Daoulas, Plouzané, Quimperlé, Le Relecq-Kerhuon

Des produits de qualité

Nous avons sélectionnés pour vous des produits de qualité, 100% français et respectueux de l’environnement, en proposant notamment, du bois non traités avec un niveau de performance énergétique élevé

Grâce au regroupement de commandes, vous profiterez de 5% de remise immédiate et des frais de port offerts