Cet été, jouez et gagnez votre “Pass Loisirs France Bleu Paris”

Cet été, France Bleu Paris vous donne ses bons plans sorties et vous offre la possibilité de gagner de nombreux “Pass Famille”. Grâce à ces derniers vous pourrez découvrir en famille ou entre amis les parcs d’attractions, musées ou monuments de notre belle région.

Au programme

• Le jardin d’acclimatation. Le Pass tribu vous permet d’accéder au Jardin d’Acclimatation et aux attractions en illimité (sauf stands et balades animaux) pour la journée de votre choix.

• Arsène Lupin et le secret de l’Opéra Garnier avec Cultival. A la frontière de l’escape game et du jeu d’enquête grandeur nature, venez vivre une expérience unique en famille dans cet immersive game dans le plus bel opéra de Paris.

"Arsène Lupin et le secret de l'Opéra", le jeu immersif au cœur du Palais Garnier

• Le Paris Museum Pass et VisitParisRegion.com vous ouvre les portes de plus de 50 musées et monuments de Paris et de la région parisienne

• Le PASS Famille Centre des Monuments Nationaux . Pendant 1 an, découvrez plus de 90 monuments en illimité dans toute la France !

• Croisière sur la Seine avec VisitParisRegion.com . Découvrez Paris au fil de l’eau et ses plus beaux monuments à travers une perspective unique.

• Terra Botanica. Situé à Angers et au cœur de l’Anjou, porté par six siècles d’histoire horticole, Terra Botanica est le 1er parc à thème européen ludique et pédagogique sur le végétal.

Terra Botanica : Le Parc

• La cité des Sciences . Expositions permanentes, expositions temporaires, cité des enfants, planétarium, animations... Tout est disponible dans un seul et même lieu pour une journée placée sous le signe de la découverte, de l’apprentissage et du plaisir.

• Le Parc Astérix . Du 14 juillet au 2 septembre, venez fêter l’été gaulois, profiter des 50 attractions et spectacles et terminez votre journée devant un spectacle sons et lumières unique.

Mais aussi des cartes carburants et des cartes cadeaux d’une valeur de 50 euros pour participer à vos frais de transport et de plaisir

Comment jouer ?

Une seule chose à faire, appelez votre radio au 01.42.30.10.10 et inscrivez-vous pour jouer en direct dans l’émission "Le Grand Paris Express” entre 11h et 12h.

Une fois à l’antenne, vous devrez tenter de répondre correctement à un maximum de questions. 1 question, 5 secondes de réflexion. Si le temps de réflexion est dépassé ou si la réponse est fausse, le jeu s’arrête.

Pas d’égalité possible, le plus haut score de la semaine, c’est-à-dire l’auditeur ayant répondu au plus grand nombre de questions d’affilée, est déclaré gagnant de la semaine.